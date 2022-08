Cote d'Ivoire: Extension du Port d'Abidjan-De nouveaux équipements attendus d'ici fin 2022

En vue d'équiper le deuxième Terminal à Conteneurs (Tc2) du port autonome d'Abidjan prévu être opérationnel avant fin 2022, 6 portiques de nouvelle génération et 7 Grues Portiques à Roues (Rtg) ont été réceptionnés par les autorités portuaires le jeudi 18 août 2022. Selon les services du Ministère des Transports ivoirien qui rapportent l'information, c'est M. Coné Djoman, le Directeur de cabinet dudit ministère qui a réceptionné les équipements en question, au nom du Ministre Amadou Koné empêché. Il était accompagné du Directeur général du Port autonome d'Abidjan, Hien Yacouba SIÉ, du Directeur général de Côte d'Ivoire Terminal, Koen DE Backker et de celui de Ci- Energies, Noumory Sidibé. « Ces portiques sont de type Post-Panamax avec un outerbridge de 66 mètres. Ils mesurent 89 mètres de haut et sont capables de prendre des conteneurs sur des navires à une extension de 22 rangées (50 mètres) », indique notre source. Le second terminal à conteneurs, dont la mise en service est annoncée pour novembre 2022, sera équipé à terme de 6 portiques de quai, 13 portiques de parc et 36 tracteurs, tous électriques.

Une fois opérationnel, il permettra d'accueillir et de traiter des navires porte-conteneurs de 14000 conteneurs admettant 16 m de tirant d'eau (Te) contrairement à des navires de 11,5 m de Te d'une capacité de 3500 conteneurs actuellement.

Aussi, selon le Cicg, « ce projet a été rendu possible grâce aux investissements de l'ordre de 269 milliards de Fcfa réalisés en amont par le Port Autonome d'Abidjan, pour des travaux de terrassement et la création de 37,5 hectares de terre-plein par remblais hydraulique. L'investissement à hauteur de 262 milliards de Fcfa de Côte d'Ivoire Terminal, l'opérateur du Tc2, a consisté à la construction des superstructures et l'acquisition d'équipements pour ce futur pôle de l'industrie portuaire ivoirienne. »