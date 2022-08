Maroc: Ouverture des candidatures aux prix de "la critique poétique" et du "meilleur poème"

La Maison de la poésie (Dar Chiir) de Marrakech a annoncé l'ouverture des candidatures pour la 4ème édition des prix de "la Critique poétique" et "le Meilleur poème" destinés aux critiques, chercheurs et jeunes poètes.

Le dernier délai de dépôt des candidatures est fixé au 25 octobre prochain, a indiqué un communiqué de cette institution culturelle nationale.

Le prix de "la critique poétique" vise à encourager les jeunes talents dans le domaine de la recherche et la critique poétique marocaine, souligne la même source, relevant qu'en plus des récompenses financières consacrées aux lauréats, la Maison de la poésie se chargera de la publication de leurs recherches.

La participation à ces prix est ouverte devant les critiques et chercheurs marocains âgés de moins de 42 ans. Les études et recherches doivent répondre à plusieurs critères, notamment écrites en langue arabe classique, ne pas être déjà publiées, ne pas être lauréates d'un concours similaire, et dépasser 15.000 mots.

Le concours du "Meilleur poème" est quant à lui, ouvert devant les jeunes poètes âgés de moins de 30 ans, ainsi que les étrangers résidant au Maroc. Il vise à encourager les jeunes compétences dans le domaine de la création poétique et contribuer à s'ouvrir davantage sur les voix poétiques.

La Maison de la poésie a choisi la thématique de la "Terre" en tant que sujet principal des poèmes dans le but de consacrer les valeurs universelles de la poésie.

La Maison de la poésie veillera à la publication d'un recueil collectif des poèmes vainqueurs de cette édition.

Les lauréats seront dévoilés à l'occasion de la 4ème édition du Festival de la poésie arabe prévue à Marrakech en novembre prochain.

Créée en septembre 2017, en vertu d'un partenariat entre le ministère de la Culture et de la Communication et le Département de la culture et de la communication au gouvernement de Sharjah aux Emirats arabes unis, la Maison de la poésie de Marrakech se donne pour mission la promotion des créations poétiques, la valorisation et la documentation de la poésie marocaine.