Sénégal: Inondations - Le DG de l'Onas liste les "contraintes" bloquant les opérations d'évacuation des eaux pluviales

Face à la presse vendredi, le Directeur général de l'Office nationale de l'assainissement du Sénégal (Onas), a listé les nombreuses " contraintes majeures " liées à la mise en œuvre des opérations d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées pendant l'hivernage. Celles-ci, regrette Ababacar Mbaye, sont l'œuvre des populations riveraines.

" Il convient de noter dans la mise en œuvre de ces opérations, un certain nombre de contrainte majeures. On peut citer l'obstruction des canaux par les ordures ménagères, gravats, plastiques, carcasses d'animaux et le sable ", a-t-il notamment déclaré. A l'en croire, les branchements clandestins dans les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales constituent aussi des difficultés pour les techniciens d'assurer le travail d'assainissement.

M. Mbaye a également cité aussi l'engorgement des réseaux d'eaux usées et de pluie, " ce qui fait que le réseau devient ainsi unitaire avec l'ouverture des regards et des branchements inappropriés ", selon lui.

" Nous sommes également confrontés à un problème d'accès des réseaux dans certaines zones, retardant les interventions. On note aussi une urbanisation non contrôlée avec un aménagement de zone d'habitations dans les bas-fonds et obstruction des voies d'eau ", a laissé entendre le Dg de l'Onas, qui a évoqué les solutions à apporter pour une meilleure gestion de la station de pompage de la zone de captage.

L'ONAS a procédé à la sécurisation de l'alimentation électrique de la station de pompage par la mise en place d'un groupe électrogène de secours de 200 KVA en sus de celui de 500 KVA existant, a-t-il fait savoir.

" L'ONAS va réparer le mur d'écrêtage sur les parties effondrées et procéder à un enlèvement quotidien des déchets solides qui retardent l'évacuation des eaux de pluie par l'obstruction des pompes et des grilles ", a ajouté Ababacar Mbaye.

Il a signalé que des équipes de veille seront renforcées pour assurer les interventions rapides.De même, a-t-il annoncé, une étude pour une restructuration hydraulique et une réhabilitation du système des eaux pluviales de la zone de captage est en cours.

Il a invité tous les acteurs, plus particulièrement, les collectivités territoriales à s'investir dans la sensibilisation, le désensablement des voiries, la gestion des ordures ménagères, la veille et la sécurisation des ouvrages d'assainissement.