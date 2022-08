Bénin/Cote d'Ivoire: Exclu - Victor Zvunka (entraîneur Coton FC) - " On n'est pas encore prêt pour affronter l'ASEC Mimosas "

interview

Dans le cadre des préparatifs du premier tour préliminaire de la Ligue Africaine des Champions, Coton FC du Bénin a livré un match amical contre le club togolais ASCK ce vendredi au stade Général Mathieu Kerekou de Cotonou. À l'issue de la rencontre soldée par une large victoire du club béninois (4-1), son entraîneur Victor Zvunka s'est confié exclusivement à Africa Top Sports.

Coach, quel est vôtre sentiment après cette victoire ?

C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime. J'ai dit à mes joueurs qu'il faut qu'ils prennent la température entre eux après les matchs contre les académies. C'était le premier objectif, le deuxième était de passer [gagner] contre des équipes qui vont jouer la Ligue des Champions ou la Coupe CAF. Le Togo est à proximité et donc c'est facile pour nous de faire un match amical contre l'ASCK qu'on remercie d'ailleurs d'être venue.

J'ai dit aux joueurs que c'est une équipe qui va jouer la Coupe CAF et on doit gagner ce match. Il fallait qu'on soit sérieux et appliqué dans ce genre de match parce que ça va nous permettre d'emmagasiner de l'expérience et d'être prêts début septembre face à l'ASEC.

Que pensez-vous du niveau de votre adversaire du soir ?

La première mi-temps était assez équilibrée et on n'a pas eu beaucoup d'occasions. On s'est surveillé les uns les autres et on n'a pas laissé beaucoup d'espaces. Il y avait de l'agressivité et tout, donc c'était un peu difficile pour nous puisqu'on n'arrivait pas à enchaîner les combinaisons.

En deuxième mi-temps on a mis un peu plus de rigueur et de mobilité dans le jeu. C'est pourquoi on a été un peu plus dangereux. Mais ils reviennent sur une erreur défensive de notre part. Après, quand on a marqué le troisième but sur pénalty ils ont pris un petit coup derrière la tête et on a fait des changements pour apporter un plus de fraîcheur et on a réussi à marquer le quatrième but. Je suis naturellement satisfait mais il y a encore pas mal de choses à corriger et c'est plutôt normal. On ne va pas tenir compte de ce match. On va continuer à travailler.

Êtes-vous déjà prêts pour affronter l'ASEC Mimosas?

Non, non. On n'est pas encore prêt. On va encore travailler physiquement mais surtout jouer des matchs amicaux contre des adversaires qui ont un bon niveau et qui vont nous poser des problèmes et, voir comment on va essayer de réagir, nous positionner sur le terrain et comment on sera physiquement. Tout ça est important. Mais je pense qu'au fur et à mesure que les matchs vont avancer, l'équipe s'améliorera et on trouvera plus vite des repères pour le match de septembre.

Pour rappel, les matchs allers du premier tour préliminaire de la Ligue Africaine des Champions se tiendront entre le 9 et le 11 septembre prochains et la manche retour dans l'intervalle du 16 au 18 du même mois.