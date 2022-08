Soudan: La cour continue le jugement de cellule terroriste

Khartoum — La Cour pour le procès de la cellule terroriste (Sécurité Populaire) a continué sa session Jeudi dans la salle de Dr. Ibrahim Ahmed Osman à l'Institut des Sciences Judiciaires et Juridiques, dirigé par Zuhair Babiker Abdel Raziq, Juge de la Cour Générale, pour juger (27) accusés en vertu des articles des crimes contre l'État qui incluent des officiers, des individus, des retraités des forces armées et des civils, y compris l'ancien ministre des minéraux Kamal Abdel Latif.

L'enquêteur dans l'affaire, colonel (police)Mohamed Hakim a présenté à la session d'aujourd'hui le premier document de l'accusation, notant que le 5/5/2019, le premier témoin de l'accusation, un agent caporal des forces de soutien rapide, a été interrogé, qui a déclaré que selon l'ordre d'inspection du 4/5/2019, une maison a été perquisitionnée dans la zone d'Al- Taif, selon les informations reçues, où un groupe de personnes, des armes, des munitions et des appareils de communication sans fil ont été saisis.

L'agent caporal interrogé des forces de soutien rapide a déclaré que 10 suspects ont été arrêtés dans la même maison, y compris le premier accusé, Haj Ahmed Ali Al-Hussein et d'autres, avec 88 appareils de communication, quatre bukasi, et deux Land Cruisers ont été saisis, et tous ces articles sont présentés dans la notification selon le document No (1).

Le panel de l'accusation dirigé par Dr Al-Taher Abdel Rahman, chef du parquet public, avait demandé au tribunal d'arrêter les procédures du jugement jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la demande soumise par l'autorité au chef de l'organe judiciaire pour arrêter les procédures du tribunal, mais le chef du tribunal a décidé de poursuivre le procès jusqu'à la demande soumise au chef de l'organe judiciaire.

En ce qui concerne le (28) défendeur, dont l'accusation demande qu'il soit joint au reste des (27) défendeurs qui sont devant la cour, la cour a refusé d'inclure le défendeur afin de rendre justice, d'autant plus qu'il y a 17 autres défendeurs qui n'ont pas encore été arrêtés, à condition que le défendeur soit présenté dans un jugement séparé.

D'autre part, Abdel Baset Sabdarat, au nom de l'équipe de défense, a indiqué qu'il a trouvé dans le rapport d'enquête qu'il y a un comité d'enquête formé par le procureur général concernant les (28) accusés et que parmi les membres de ce comité, à la fois l'enquêteur dans l'affaire et le chef de l'accusation, qui contredit la loi en combinant l'enquête et l'interrogatoire, tandis que le chef du tribunal, Zuhair, a clairement indiqué qu'il n'y a pas d'objection à s'adresser au procureur général à cet égard.

Il convient de noter que les 10 suspects qui ont été arrêtés à l'intérieur de la maison ont été soumis à un interrogatoire et à une enquête, et en conséquence d'autres suspects sont apparus et ont été arrêtés un par un jusqu'à ce que leur nombre atteigne (27).