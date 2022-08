Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Aout 2022

Guinée : Manifestations de rues- Un artiste appelle au dialogue

La Guinée renoue avec les manifestations de rues, conséquence du manque de dialogue entre le Cnrd (comité national du rassemblement pour le développement) et une frange importante des acteurs politiques et sociaux. Pour aplanir les divergences et faciliter l'instauration d'un climat de paix, l'artiste chanteur Mohamed Camara alias Doudou Beny appelle les Guinéens à l'union sacrée. (Source : Africaguinee.com).

Sénégal : Prochaine présidentielle-Sonko annonce sa candidature

L’annonce est solennelle : tout seul derrière un pupitre, une affiche « Focus 2024 » en arrière-plan aux couleurs de son parti, Ousmane Sonko annonce sa candidature à l’élection présidentielle de 2024, avant de dérouler sa feuille de route pour les dix-huit mois à venir. Première sortie de l'opposant Ousmane Sonko depuis la publication des résultats des élections législatives la semaine dernière. Seul face à la presse, le leader du Pastef a rappelé son attachement à l’inter-coalition Yewwi Askan Wi – Wallu Sénégal, qui a permis d'obtenir 80 sièges à l’Assemblée nationale, talonnant de très près la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakar (82 députés).(Source: Fratmat.info)

Cameroun : Activités des hommes politiques- Le cortège de Kamto bloqué

Selon notre confrère Cameroon Web, le cortège du président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun Maurice Kamto a été bloqué durant deux heures par des policiers à Bafoussam. «Le cortège du président Maurice Kamto a été bloqué pendant plus d’une heure à Ebebda sous prétexte que des voitures de son cortège auraient grillé le radar ».

Rdc : Carrières minières- Militaires et policiers sommés de partir

En Rdc, les militaires et policiers sommés de quitter les carrières minières. Selon Rfi qui rapporte l’information, précise que la présence de militaires ou policiers ne sera plus tolérée dans les carrières d’exploitation artisanale. Une décision du gouvernement national motivée par des abus constatés sur place et communiquée en date du jeudi 18 Aout, par le vice-ministre de l’Intérieur, de la sécurité et des affaires coutumières, Jean-Paul Molipo qui actuellement est en mission d’itinérance dans le Grand-Katanga.

Tchad : Fonction publique- Les travailleurs donnent de la voix

L’Ust demande d’aligner les travailleurs du privé au même pourcentage qu’au public. L’Union des syndicats du Tchad annonce qu’elle tient son assemblée générale ce samedi 20 août 2022. Plusieurs points de la vie sociale sont au programme. Après le mot d’ordre de trois jours de l’Ust, l’union annonce une assemblée générale demain samedi 20 août 2022, jour d’ouverture du dialogue national inclusif et souverain. L’Union des syndicats du Tchad émet d’ores et déjà quelques exigences. (Source : Le Journal du Tchad)

Côte d’Ivoire : Culture- L’ambassadeur des Usa au Musée du costume de Grand Bassam

L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Bell, a remis le jeudi 18 Aout, les travaux d'équipement et de sécurité du Musée national du costume de Grand-Bassam, cité balnéaire à 40 Km au Sud-est d'Abidjan. Coût des travaux, de 45 millions de Fcfa. « C'est une modeste contribution et je le reconnais », a dit le diplomate américain Richard Bell (Source : le Journal de Bangui)

Côte d’Ivoire : Affaire 49 soldats ivoirien-Le Cma ivoirien appelle ses hommes au calme

Arrêtés le 10 juillet dernier à leur arrivée à l’aéroport de Bamako, 49 militaires ivoiriens ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt les 10, 11 et 12 août 2022. Une nouvelle tournure qui semble prolonger le délai de dénouement de cette affaire, qui tend les relations entre les États de Côte d’ivoire et du Mali depuis plusieurs semaines. Dans cette affaire, le chef d’état-major des armées, le général Doumbia Lassina invite ses hommes au calme et à la sérénité, dans l’attente d’un dénouement qu’il a annoncé pour bientôt. C’était lors d’une cérémonie de salut aux couleurs dans un camp militaire à Abidjan. ( Source : le Journal de Bamako)

Burkina Faso : reboisement- Une campagne lancée dans les écoles

La campagne de reboisement des établissements scolaires lancée dans l’une des premières écoles du pays. « Les établissements scolaires sont des lieux de sociabilisation et ce que nous voulons, c’est que nos enfants, quand ils vont à l’école, ils aient de l’ombre à travers les arbres », a dit d’entame de propos le ministre en charge de l’Éducation nationale, Lionel Bilgo, pour justifier le lancement de cette journée de reboisement des établissements scolaires. (Source : Burkina 24)