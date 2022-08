Ile Maurice: Côte-d'Or classée 8ᵉ merveille du monde

Il y a le Taj Mahal. Il y a la Grande Muraille de Chine. Il y a le Machu Picchu, le Colisée, la cité de Pétra, la statue du Christ Rédempteur, la cité de Chichén Itzá. Voici venir Côte-d'Or.

La New Seven Wonders Foundation, organisme privé agissant suite à l'initiative d'un homme d'affaires suisse, Bernard Weber et chargé du classement, s'est réunie en urgence pour se pencher sur le cas de ce haut lieu situé à l'île Maurice. Des experts s'y sont rendus en jet privé. Émerveillés par la beauté de l'endroit, sa modernité, son charme, ils ont décidé de décréter illico que Côte-d'Or serait désormais connue comme la 8ᵉ merveille du monde.

"Certains membres de notre fondation en ont pris plein la vue, à tel point qu'ils ont dû se rendre à l'hôpital ENT. Aveuglé par tant de magnificence, le patron envisage même de changer de nom en New Eight Wonders Foundation", a déclaré l'un des visiteurs-votants. Tous ont été éblouis par les terrains vagues et boueux, des tiges maigrichonnes de canne à sucre se balançant ici et là au gré du vent, les buissons ardemment rachitiques, la passerelle qui conduit à une aire de stationnement formidablement coaltarée.

Mieux encore : le métro desservira ce lieu incontournable qui devrait comprendre, selon les millions prévus dans divers budgets, un parc high-tech qui fera pâlir d'envie la Silicon Valley, un palais des arts, un medical hub comprenant un hôpital pour les yeux, un entrepôt de produits médicaux, un laboratoire national et un sublime hôpital Ayush, ainsi qu'une académie de football internationale grâce à un partenariat avec Liverpool Football Club. Sans parler d'une académie de police.

"Toooorrr, woaouuuwwww, tioouuuu bebet, aster chacha, bel nisa ha", s'exclament encore et encore les membres de la fondation. Nous apprenons par ailleurs qu'un artiste de renom a été contacté pour l'érection d'une oeuvre représentant Monsieur Par20 là-bas. "Je me suis inspiré du Penseur. Il sera dans la même position, mais il sera assis sur des toilettes et il regardera en haut, vers une imposte", a confié l'auguste sculpteur, Dibwa Rondin.

En attendant, une visite à Côte-d'Or s'impose.