Ile Maurice: Congrès du MSM à Curepipe - Le "master of ceremony" ne pipe mot sur les polémiques

Le MSM poursuit sa tournée de l'île. Hier soir, c'était la circonscription n°17 (Curepipe-Midlands) qui a accueilli les élus.

Cette fois-ci, Kalpana Koonjoo-Shah a cédé sa place de maître de cérémonie à Kenny Dhunoo. Cette fois-ci, Kalpana Koonjoo-Shah a cédé sa place de maître de cérémonie à Kenny Dhunoo, le Deputy Chief Whip à frasques.

Le Lakepoint était aux couleurs du MSM. Jeunes et moins jeunes, ils étaient tous vêtus de t-shirts, tops, hijabs et sarees orange. Sont-ils venus de leur propre volonté ? "Kot li ete, laba mem nu pou ale", nous dit une dame d'une soixantaine d'années, faisant référence au Premier ministre. Dans la salle, le député de la circonscription et Deputy Prime Minister Steven Obeegadoo, et d'autres politiciens comme Gilbert Bablee et Fazila Jeewa-Daureeawoo ont fait une entrée relativement humble. Kenny Dhunoo, lui, député de la circonscription, est arrivé tambour battant.

Loin de se soucier des polémiques actuelles entourant l'agression d'un infirmier ou encore, la présence de son épouse parmi la délégation officielle en Inde, il affichait la confiance totale. Ses rappels constants aux fidèles du MSM et ses instructions pour que chacun se tienne debout et veille à ce que le Premier ministre reçoive un accueil chaleureux étaient clairs.

"Kenny inn diboute... "

Malgré son silence ahurissant sur les questions pressantes, le Deputy Chief Whip a rempli son rôle de maître de cérémonie sans fausse note. A chaque fois, il s'approchait des orateurs pour leur signifier que le temps qui leur était alloué pour leur discours était terminé. "Kenny inn diboute, save dir mo bizin aret koze", était l'expression commune utilisée par tous les orateurs à chaque fois que le député s'approchait d'eux.

Lors de ses interventions entre les orateurs, le jeune député de la circonscription n°17 n'a cessé de répéter qu'en tant que jeune, il est fier de faire partie du MSM et d'être dans un parti dirigé par le Premier ministre. Il en a rajouté une couche en affirmant que pour la première fois, un Premier ministre a dû gérer une pandémie, une marée noire et la guerre en Ukraine.

Quant au reste du congrès, les discours n'ont pas changé, même si la vulgarité était moins présente et personne n'a poussé la chansonnette ni déroulé de liste de projets au micro. Il a été question de la contribution de SAJ à l'économie, des pensions, de la vaccination, du soutien à la population en puisant des réserves de la Banque centrale entre autres.

L'assistance a aussi eu droit à "lopozion galimatia" de Fazila Jeewa-Dawreeawoo et "bann ki fer dezord ek pe vinn rod vote kouma LPM" de Steven Obeegadoo. Le Premier ministre, lui, a une fois de plus, énuméré ses réalisations pour le bien-être du pays et le rapport Moody's qui "nous a félicités". Il a aussi parlé de sa politique qu'il mène de manière scientifique et de la masse silencieuse qui ne se déplace pas aux congrès mais qui apprécie son travail. Il a aussi été question de l'opposition, où tous les leaders ont été critiqués, pour ne pas déroger à la règle.