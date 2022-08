Ile Maurice: Métro Express à Côte d'Or - Osman Mahomed réclame la publication de l'étude de faisabilité

"L'étude de faisabilité sur les extensions du projet Metro Express sur Réduit et Côte d'Or doit être rendue publique pour démontrer si c'est fiable ou non", a réclamé Osman Mahomed lors de la conférence du Parti Travailliste, hier. "Nous faisons l'Inde financer un projet à perte financièrement. (... ) Si li pas fiable, nou pas embarass ene pays coma l'Inde", a-t-ajouté.

Selon ses calculs, considérant le nombre d'étudiants et le nombre de billets vendus sur 300 jours, les coûts comme l'électricité, la masse salariale ou encore la maintenance, avec environ 1,3 % ou moins de revenus par an, considérant l'aspect financier, cette ligne ne se sera pas fiable et cela prendra plus de 100 ans pour la rentabiliser. "Je me demande quelles sont les raisons pour lesquelles l'on y met une ligne. (...) Il y a des motivations cachées et des études de faisabilité cachées", estime Osman Mahomed.

Au dires du député rouge, il faut que les fonds publics soient gérés de manière responsable. Pour sa part, le député Arvin Boolell souligne que le pays est endetté et que la situation, telle qu'elle est, équivaut à plus Rs 400 000 de dette par Mauricien. "Cette dette augmente et devient une dette à rembourser en devise étrangère. Avec une roupie qui se déprécie, le coût pou augmenter lor sak la tête bann habitants. Le gouvernement met en péril la stabilité de notre pays par des réactions instinctives et primaires et au-delà de ça, il nous pousse vers un dead track."

Autre sujet abordé, l'agression d'un infirmier de la clinique Wellkin, à Moka, par le Deputy Chief Whip, Kenny Dhunoo. Pour Arvin Boolell, "c'est inacceptable". Le PTR est catégorique. Il désapprouve l'accord à l'amiable intervenu à la suite de cette agression et soutient que des sanctions s'imposent. Eshan Juman, qui condamne également cet accord, relève que l'affaire aurait dû être référée à la police car il y a eu une agression, et demande que le Deputy Chief Whip démissionne.