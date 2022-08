Madagascar: Dirigeants / Opposition - Clin d'œil des politiciens aux églises

Ces mois de vacances sont riches en manifestations religieuses. Une aubaine pour les politiciens qui sont déjà partis à la pêche en vue des prochaines échéances électorales et qui veulent transformer les événements des églises en terrain de chasse.

Le président de la République est attendu à la fin de ce mois d'août à Antsirabe. Dans la Ville d'eau, on annonce l'arrivée de plus de 25 000 personnes, du 30 août au 4 septembre prochain, qui vont assister à la journée mondiale de la jeunesse organisée par l'Église catholique. Cet événement est pris au sérieux au sommet de l'Etat et le gouvernement est déjà aux petits soins avec les dirigeants catholiques dans le cadre des préparatifs. L'appareil d'Etat est mobilisé.

Certains équipements dédiés ont bénéficié des mesures d'allègement fiscal par le biais d'une décision émanant du conseil des ministres. La région Vakinankaratra, quant à elle, enchaîne les réunions préparatoires pour éviter les couacs. L'exécutif promet également des kits spécialisés aux participants, autant marqué son intérêt à cet évènement religieux catholique qui promet un rassemblement de plusieurs milliers de personnes, ces milliers de potentiels électeurs. Mais la démarche a déjà suscité la polémique et certains fidèles perçoivent autrement ces charmes soignés par le gouvernement.

Ankaramalaza. Les dirigeants vont se bousculer vers Antsirabe à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse. Même si certains ont déjà répondu présent à d'autres évènements religieux. Le Premier ministre, pourtant réputé comme très distant aux questions religieuses, a récemment assisté à un congrès des anglicans à Mahajanga. Il s'agit d'une première participation de Christian Ntsay à ce genre d'évènement. Christine Razanamahasoa, quant à elle, est une assidue du rendez-vous de la branche " réveil " des protestants à Ankaramalaza durant lequel plusieurs milliers de fervents pratiquants sont réunis pendant quelques jours pour adorer Dieu. La participation de la présidente de la chambre basse à une autre réunion récente des luthériens à Toliara n'est pas également passée inaperçue. À quelques mois des échéances électorales, l'appétit à ces assemblées de fidèles augmente chez les politiciens.

Tournées. Marc Ravalomanana est le plus célèbre en la matière. Le président national du parti Tiako i Madagasikara ne rate pas les évènements religieux et cale son programme de tournées avec l'agenda des grands rendez-vous des églises. Il brille avec cette méthode dans le milieu protestant. Du congrès des " sampana ", en passant par les réunions de synode, au simple culte de célébration du jubilé d'un pasteur, l'ancien président enchaîne les déplacements d'un temple à un autre à travers les quatre coins de l'île. On l'a vu au début du mois à Antsiranana pour assister à un congrès des femmes FJKM avant de célébrer un culte dédié à un pasteur de cette église à Ramena pour finir aux côtés des luthériens à Mahajanga, le tout en une semaine. Ces déplacements de Marc Ravalomanana, loin d'être anodins, sont fortement relayés dans les médias par son équipe de communication.