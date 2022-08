Madagascar: Région Melaky - Des équipements médicaux pour 63 formations sanitaires

Deux conteneurs d'équipements et de matériels médicaux ont été remis, hier, à Maintirano par le gouvernement américain par l'intermédiaire du programme de santé USAID ACCESS. Cette donation, au profit des formations sanitaires dans la région Melaky, parmi les plus enclavées, est composée essentiellement de 128 lits d'hôpitaux, 128 matelas ainsi que des équipements médicaux : trousses de diagnostics médicaux ; potences de perfusion ; tables d'accouchement ; masques et divers consommables médicaux.

Ces dons, d'une valeur totale de 575 000 dollars (près de 2.300.000.000 Ariary) seront acheminés vers 63 formations sanitaires réparties dans cinq districts de la région Melaky, à savoir Maintirano, Besalampy, Antsalova, Ambatomainty et Morafenobe. " Ces équipements permettront à la fois de répondre aux besoins des agents de santé dans le Melaky et d'améliorer considérablement les soins apportés aux usagers, notamment aux mères et aux jeunes enfants ", a-t-il été précisé à la cérémonie de remise de ces dons.

Des dons similaires ont déjà été remis en juillet dernier au profit des formations sanitaires dans la région Atsinanana.