Madagascar: Football - CHAN 2023 - Une liste de 23 joueurs " confirmés "

Les protégés de Roro Rakotondrabe affronteront la formation du CFFA demain pour leur second match amical.

Les Barea locaux continuent leur préparation au Centre Technique National de Carion. L'entraîneur des Barea A', Romuald Rakotondrabe dit Roro a publié la liste de 23 joueurs pour la double confrontation face aux Botswanais pour le compte du second tour des qualifications pour le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2023). Cinq joueurs qui ont débuté le regroupement depuis le 12 août n'ont pas été retenus pour ces rencontres face aux Zèbres du Botswana. La majorité des joueurs sélectionnés pour cette dernière étape qualificative pour le CHAN faisait déjà partie des éléments ayant disputé la double confrontation face aux Seychelles. Les joueurs des Barea A sont presque au rendez-vous pour ne citer que le défenseur, Rajo Razafindraibe, les milieux de terrain, Arohasina Andriamirado alias Dax, Rojo Lalaina Andriamanjato, l'attaquant, Tsilavina Fanomezantsoa " Drogba " et le gardien de but Nina Rakotohasimbola. Demain, les Barea CHAN affronteront l'équipe du CFFA, vainqueur de la Proleague pour le second match amical. Cette dernière prépare les préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF. Mercredi dernier, Nina et consorts ont perdu par un but à quatre contre l'équipe d'Elgeco Plus. Cette rencontre servira aussi de test pour les deux équipes car Elgeco Plus, vainqueur de la Telma Coupe prépare aussi les échéances de la Coupe de la CAF. La bande à Dax aura quelques jours pour peaufiner la préparation avant le match aller prévu le 27 août à Francistown au Botswana. Le match retour se jouera au Stade Barea le 2 septembre.

La liste

Gardiens

Nina Rakotohasimbola

Andoniaina Andriamalala

Défenseurs

Naurah Safidinomenjanahary

Rajo Razafindraibe

Tantely Antoine Randrianiaina

Jean Martin Rakotonirina

Tony Andriamanampisoa

Milieux de terrain

Ando Rakotondrazaka

Tantely Rabarijaona

Steeve Andriamaromampianina

Lalaina Rafanomezantsoa

Rojolalaina Andriamanjato

Arohasina Andriamirado

Rayan Hery Rajaonarivelo

Toky Olivier Randriantsiferana

Marcio Carlos Ravelomanantsoa

Solonjatovo Rakotoarisoa

Attaquants

Lucien Kassimo

Jean Yvon RAzafindrakoto

Rinjala Raherinaivo

Simael Albert

Tsilavina Fanomenzantsoa

Koloina Razafindranaivo