Madagascar: Projet GUGA - Renforcement de capacité des 28 communes du Grand Tanà

L'Institut National de Développement Local prodiguera des formations sur plusieurs thématiques aux élus et aux agents des collectivités territoriales décentralisées dans l'agglomération d'Antananarivo.

Un projet de renforcement de la Gouvernance Urbaine du Grand Antananarivo ou GUGA est financé par l'Agence Française de Développement (AFD). " Il a pour finalité une meilleure maîtrise du développement urbain de l'agglomération. Pour la mise en œuvre de la composante II de ce projet, 28 communes de l'agglomération du Grand Tanà ainsi que les quatre arrondissements de la Commune urbaine d'Antananarivo, seront bénéficiaires d'un renforcement de capacité, et ce, à travers l'Institut National de Développement Local (INDDL) ".

Le directeur général de cet institut, Saïd Ahmad, l'a expliqué lors de l'ouverture de l'atelier de lancement officiel de la mise en œuvre de ce projet GUGA, dans sa composante 2 et du projet Lalan-kely dans sa phase 3, qui s'est tenue hier à l'hôtel Le Pavé à Antaninarenina.

Financement de 5 millions d'euros. Ce projet est financé par l'Agence Française de Développement à hauteur de 5 millions d'euros dont 3 millions d'euros seront gérés par le ministère en charge de l'Aménagement du Territoire pour la création d'une agence d'urbanisme. " Les 2 millions d'euros restants serviront à financer le renforcement de capacité des collectivités territoriales décentralisées par l'intermédiaire de l'INDDL sous tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

L'objectif consiste à former les élus et les agents communaux tout en promouvant le développement local et la décentralisation ", a-t-il poursuivi. Ces formations portent, entre autres, sur la gestion administrative communale, la fiscalité locale, l'élaboration de budget programme, la passation des marchés publics, la recherche de financement, la gouvernance locale, le contrôle de légalité des actes des communes et la recherche de financement.

" Ce projet de renforcement de capacité des élus et des agents communaux s'achèvera en juin 2023. Cela a été basé sur une enquête menée au niveau des collectivités territoriales bénéficiaires qui vise à identifier leurs besoins prioritaires en matière de formation. Ces communes ont été sélectionnées compte tenu de leur forte potentialité et de la croissance démographique au niveau de leur circonscription ", d'après toujours les explications de ce directeur général de l'Institut National de Développement Local.

Améliorer les services publics. Parlant du projet Lalan-kely dans sa phase 3, cela contribue notamment à appuyer les communes en matière de gestion des voiries, de l'eau et de l'assainissement, entre autres. L'amélioration de la planification de l'agglomération n'est pas en reste. " Ces 28 communes bénéficieront également d'un renforcement de capacité sur l'urbanisme, le transport et la mobilité, et la maîtrise d'ouvrages communaux ainsi que la gestion des déchets et l'assainissement.

Par ailleurs, l'INDDL assure l'appui-accompagnement des collectivités territoriales décentralisées pour le développement de mécanismes pérennes de gestion de la fonction publique territoriale. Le suivi de la mise en œuvre de la décentralisation et du développement local fait également partie de nos missions. Ce n'est pas tout ! Nous allons doter de matériels de bureaux et informatiques les communes ayant suivi des formations pour que ces bénéficiaires puissent les mettre en pratique, et ce, dans le but d'améliorer les services publics ", a conclu Saï Ahmad, le directeur général de l'INDDL.