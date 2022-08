Madagascar: Miara-Manonja - Désaccord au sein du TIM sur le silence radio

Quatre semaines après l'annonce de leur silence radio, les animateurs du Miara-Manonja semblent manquer à leurs " Fidèles " auditeurs.

Ces derniers mois n'ont pas été faciles pour le parti Tiako i Madagasikara (TIM) de l'ancien président Marc Ravalomanana en particulier et pour le RMDM en général. À l'approche des prochaines échéances électorales, le parti montre un certain dynamisme, matérialisé par la redynamisation de la base lancée depuis le début de l'année.

Toutefois, la situation s'est très vite exacerbée avec les différentes péripéties qu'il a traversées. La position de certains élus du Tiako i Madagasikara, notamment celle du député Fidèle Razara Piera a suscité beaucoup de questions et des attaques ont même été dirigées à l'endroit de cet élu d'Ambatondrazaka. La cure de silence choisie par Fidèle Razara Piera et sa position ne sont pas bien accueillies par l'ail dure de Bel'air si l'on en croit les réactions qui ont inondé les réseaux ces dernières semaines.

Critiques. Les inconditionnels du Miara Manonja ont déjà déploré le choix de Fidèle Razara Piera, de Hanitra Razafimanantsoa ou encore du député Rodin quand ils ont quitté la barque de l'émission quotidienne Miara-Manonja, initialement co-diffusée par les chaînes MBS, Radio Mada, Az Radio et Soa Radio, qu'ils ont tenue depuis plusieurs mois avec d'autres députés du Tiako i Madagasikara et d'autres militants de l'opposition, pour ensuite créer une émission parallèle, uniquement diffusée sur la chaîne Az Radio de Fidèle Razara Piera.

Un choix stratégique selon ces élus tout en assumant leur appartenance au parti Tiako i Madagasikara. Toutefois, au lendemain de la déconvenue de Behoririka avec l'interpellation des deux cadres du TIM et l'indifférence de certains partis de l'opposition et des autres membres de leur propre parti, Razara Piera et sa bande ont choisi le silence radio. Un choix qui n'est pas bien vu par les Zanak'i Dada, des critiques à leur encontre ont inondé les réseaux sociaux ces dernières semaines.

Unité. " Différentes tendances existent au sein du Tiako i Madagasikara, comme c'est le cas du RMDM, du groupe PANORAMA et même dans le camp du parti de la majorité ", a souligné le député Todisoa durant son intervention dans le talk-show Miara-Manonja d'hier, tout en invitant les partis de l'opposition à unir leur force. Un appel qui semble logique d'autant plus que l'opposition prêche la concertation nationale de toutes les forces vives dont l'unité au sein de l'opposition est l'une des conditions de la réussite de cette initiative.

De plus, il reste moins d'une année et le parti devrait entrer en compétition pour pouvoir briguer la magistrature suprême. Le député Fidèle Razara Piera a déjà indiqué qu'à lui seul le TIM ne ferait pas le poids contre le parti de la majorité. Ce qui a valu à cet élu d'Ambatondrazaka et sa bande le jet de pierres des Zanak'i Dada. De ce fait, l'opposition devrait trouver son unité tout en séparant les bons grains de l'ivraie.