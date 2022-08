Madagascar: Anosibe - 58 individus raflés par la police

La police appréhende un grand nombre de suspects à la fois à Anosibe. Une arrestation massive à l'improviste qui s'est produit après une flambée d'attaque, de vol et agression perpétré par des criminels sur les lieux et ses environs.

Dans la nuit du jeudi à vendredi, plus de 58 personnes ont été arrêtées à Anosibe et ses environs au cours d'un gigantesque coup de filet contre le crime organisé, l'attaque à main armée, vol et agression, a annoncé la police. Cette opération a été déclenchée par la police du FIP. Des policiers en tenue civile ont fait le tour du quartier, empruntant les ruelles et positionnées dans le secteur en surveillance. Plusieurs armes blanches sont trouvées sur eux dont des sabres, hache et des objets tranchants.

Pendant l'opération, la police a surpris des voleurs en train de transporter des marchandises et meubles volés. Une bande de délinquants, consommateurs de stupéfiants a été interpellée sur place. Aucun policier n'a été blessé au cours de cette intervention. Ces hommes sont placés en garde à vue et une enquête a été ouverte. Ce n'est pas la première fois que la police nationale procède à l'arrestation des criminels présumés en un laps de temps aussi court.

Cette arrestation massive est également utilisée dans le but de lutter contre les activités de gang. " Cette arrestation démontre à la population que nos opérations policières fonctionnent et on passe ce message aux malfaiteurs qu'on est présent, actif et qu'on obtient des résultats ", déclare un policier joint par téléphone.