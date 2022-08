Madagascar: Filière vanille - L'assainissement et la réforme sur les rails

La réforme et l'assainissement de la vanille sont plus que jamais en marche. Une autre étape vient d'être franchie avec la remise des agréments renouvelés aux 70 exportateurs qui ont rempli les conditions réglementaires d'octroi de l'autorisation d'exportation de la vanille.

Principal initiateur de cette réforme, le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation Edgard Razafindravahy qui joue plus que jamais le jeu de la transparence, a fait le déplacement à Antalaha pour la remise officielle des agréments à des opérateurs qui ont pour leur part signé une lettre d'engagement pour le respect des règles du jeu.

Transparence

Une manière pour le ministre de démontrer que les réformes se font non pas uniquement dans les bureaux mais également et surtout sur terrain et en toute transparence. Tous les exportateurs agréés ont été conviés à cette cérémonie de remise d'agrément qui était également l'occasion de rappeler à tout le monde les règles du jeu. Pour ne citer, entre autres que le respect du prix minimum de 75 000 ariary le kilo pour la vanille verte, de 500 000 ariary le kilo de la vanille préparée et enfin les 250 dollars le prix à l'export. Sans oublier évidemment la fourniture d'une preuve de rapatriement des devises. Le paiement de la cotisation destinée au fonctionnement du Conseil National de la Vanille (CNV), et surtout le respect de la qualité de la vanille de Madagascar figure également parmi les conditions d'octroi de l'agrément dont le nombre ne dépasserait pas les cents cette année. En tout cas, pour que ces obligations soient respectées, les 70 exportateurs dont les agréments ont été renouvelés ont signé une lettre d'engagement. En cas de défaillance par rapport à l'application de ces engagements, l'agrément sera retiré.

Rigueur et discipline

En somme, la gestion de la filière vanille se fera dorénavant sous le signe de la rigueur et de la discipline. Sur ce point d'ailleurs, le ministre Edgard Razafindravahy a rappelé que l'Etat ne tolérera plus les fraudes dans les transactions entre exportateurs et importateurs. Il s'agit en l'occurrence des opérateurs qui s'arrangent avec leurs clients pour déclarer des commissions exorbitantes pour échapper au rapatriement intégral des 250 dollars par kilo. C'est justement l'une des raisons du projet d'appel à manifestation d'intention (AMI) pour les importateurs de la vanille de Madagascar. En effet, l'autre objectif de réforme de la filière vanille est également de faire en sorte que les importateurs puissent connaître et appliquer les règles du jeu. En somme, pour la première fois dans l'histoire de la vanille, un produit qui joue un rôle économique très important, les autorités ont osé procéder à une réforme complète. " Il n'y pas de développement sans réformes ", a rappelé le ministre Edgard Razafindravahy dont le département est actuellement sur différents chantiers de réformes notamment sur l'industrialisation. Un autre défi pour l'émergence de Madagascar. Nous en reparlerons.