Madagascar: Bac à Tana - 41% de taux de réussite, résultats demain

Plus de la moitié des candidats inscrits au baccalauréat à Antananarivo ont échoué à cet examen. Une baisse du taux d'admission a été enregistrée cette année par rapport à la précédente session.

Fin du suspense pour les candidats au Bac à Tana. Après une attente interminable, les 75 126 inscrits vont enfin connaître les résultats de leurs durs labeurs. Pour cette année, le taux d'admission est de 41,34% contre 58,48% pour la précédente session. Réparti par série, le taux de réussite est comme suit : 45,43% pour l'A1, 39,29% pour l'A2, 42,42% pour la C , 35,65% pour la D , 61,71% pour la L , 42,88% pour la S et 50,19% pour l'OSE. Sauf changement, les responsables ont prévu d'afficher les résultats dans les centres d'examen demain. Le pourcentage des candidats ayant obtenu des mentions sera connu ultérieurement. Contrairement aux responsables des autres provinces , le directeur des examens nationaux s'est abstenu de fournir plus de détails aux journalistes lorsqu'il a été joint au téléphone hier.

Pourcentage. Antsiranana a également sorti ses résultats. Le taux de réussite pour cette année est de 63,09%. Sur les 13 352 candidats inscrits dans la série générale, 8 286 d'entre eux ont été admis à cet examen. La série A1 a enregistrée un taux de réussite de 70,36%, 61,88% pour l'A2 , 58,48% pour la L , 56,25% pour la C , 55,25% pour la D , 55,13% pour la S et 67,30% pour l'OSE. Pour la série technique, le taux de réussite est de 77,23% soit 753 admis sur les 975 inscrits. Ainsi, toutes les provinces ont déjà sorti leurs résultats. C'est Antsiranana qui enregistre le plus grand nombre de candidats admis , 60,68% pour Toamasina , 49,72% pour Toliara ,43,95% pour Fianarantsoa, 43,90% pour Mahajanga et 41,34% pour Tana.