Madagascar: Après Bemolanga - Dama sort Tsimiroro

Vu la réalité,après un long silence, Rasolofondraosolo Razafimahaleo, ou Dama Mahaleo, présente son talent d'artiste par cette nouvelle chanson intitulée " Tsimiroro ".

Ce produit sonnera la cloche pour sensibiliser les Malgaches face à la crise pétrolière actuelle. C'est une chanson exprimant clairement l'incapacité des autorités à la prise de décision sur l'exploitation et l'utilisation adéquate des pétroles à Tsimiroro. Pourtant, Madagascar a sa propre richesse naturelle et son grand trésor. " Quand Bemolanga se taira-t-il ? Tsimiroro a répondu qu'il y avait de bonnes nouvelles ; la richesse a émergé d'Akondromena ; Ce n'est pas un trésor fou, monsieur, c'est quelque chose à porter ensemble ; Ô peuple Ô peuple Ô peuple ! Écoutez bien, ô peuple ! Suivez attentivement ", a déclaré Dama, dans la première chanson. Cet artiste allègue les grands avantages que Madagascar acquiert par l'exploitation de Tsimiroro, tels que l'indépendance financière, la production économique et la sortie du gouffre de la pauvreté... dans la chanson. Il soulève une fois de plus dans cette chanson que Madagascar sera capable de fournir du pétrole à d'autres pays. " Un cœur qui ne dort pas, mais un œil qui voit loin ; il dépassera les régions du monde pour son financement à long terme ", a déclaré Dama.

La chanson " Bemolanga " a été créée il y a plus de 40 ans, mais il semble qu'elle devienne une promesse d'ivrogne. " J'ai vu cet endroit sous le régime Ravalomanana et je le connais bien. C'est un déchet qui protège le sable et qui doit être enlevé avant de pouvoir être utilisé et qui nuit à l'environnement. J'ai aussi visité Tsimororo et c'est du pétrole lourd qui s'y cache. J'ai parlé aux experts et je sais que les dommages environnementaux seront causés par son extraction et que cela ne coûtera pas cher.

C'est ce qui m'a motivé à porter un message à ce sujet en musique pour informer tout le peuple malgache car c'est un trésor commun ", a expliqué Dama. " Notre album avec Tsimiroro sortira officiellement la semaine prochaine ", dit-il. Son talent d'artiste incitera le peuple à agir et encourage les autorités à prendre de bon jugement pour sortir le pays dans cette pauvreté extrême qui alourdit le développement durable. " Le carburant de Tsimiroro augmentera la force de travailler. Ensemble luttons contre la pauvreté ! " confirme-t-il dans sa chanson.