Madagascar: Province d'Antananarivo - Faible taux de réussite au baccalauréat

Résultat médiocre. Plus de la moitié des candidats inscrits au baccalauréat général dans la province d'Antananarivo ne verront pas leurs noms dans la liste des admis.

Le taux de réussite a chuté à 41,43%, selon la révélation de plusieurs enseignants qui ont participé à la délibération qui s'est tenue à l'université d'Antananarivo, hier. En 2021, plus de 58% des candidats ont réussi l'examen du baccalauréat, et 50%, en 2020. Cette baisse du taux de réussite n'étonne pas les enseignants. " Cette promotion est victime de longues suspensions de cours, depuis leurs années aux collèges. ", explique un enseignant. Ils n'ont passé que six mois à l'école, en classe de 4ème.

La rentrée scolaire 2017-2018 a été repoussée d'un mois, à cause de l'épidémie de peste, en 2017. Cette même année scolaire a été écourtée, à cause des grèves des enseignants, de mai à juillet 2018. L'enseignement a été, de nouveau, perturbé, en 2020, puis, en 2021, au moment où ils étaient en classe de seconde et en classe de première, à cause de l'épidémie de coronavirus. La moyenne de délibération décidée par les enseignants expliquerait, également, cette baisse du taux de réussite. Elle a été de 10/20.

Moyenne

" Nous avons décidé de ne retenir que ceux qui ont obtenu la moyenne car plusieurs points ont été distribués gratuitement, en cette session, à cause des erreurs qui se sont glissées dans certains sujets. ", confie un correcteur. " Il est important d'augmenter le niveau des diplômés pour justifier les valeurs de l'enseignement. ", souligne un autre enseignant pour expliquer cette moyenne de délibération.

Le taux de réussite se répartit comme suit, pour le baccalauréat général, selon des correcteurs. 61,71% pour la série Littéraire. 50,19% pour la série Organisation-société-économie (OSE), 45,43% pour la série A1, 42,88% pour la série Scientifique, 42,42% pour la série C, 39,29% pour la série A2 et 35,66% pour la série D.

La direction de l'Examen national de l'université d'Antananarivo n'a pas encore dévoilé le résultat de l'examen du baccalauréat. Le directeur de l'Examen national, Herisolo Andrianiaina Razafindraleva souligne que les noms des admis ne seront connus que dimanche.