Afrique: L'OMS recommande l'utilisation de deux nouveaux médicaments contre Ebola

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé l'utilisation de deux nouveaux médicaments pour traiter la maladie à virus Ebola. Comme indiqué dans son communiqué de presse diffusé vendredi à Genève, il s'agit des médicaments mAb114 (Ansuvimab, Ebanga) et REGN-EB3 (Inmazeb) à base d'anticorps monoclonaux.

Sur la base d'un "examen systématique et d'une méta-analyse d'essais cliniques randomisés de médicaments", l'OMS a fortement recommandé l'utilisation de ces médicaments dans le traitement de la maladie à virus Ebola. Lors d'une conférence de presse vendredi à Genève, Janet Diaz, responsable des soins cliniques de l'OMS, a déclaré que les médicaments Ansuvimab et Inmazeb réduisaient la mortalité des patients de 60%. Ces médicaments ont été testés lors des épidémies d'Ebola en Afrique. En particulier, la plus grande étude a été réalisée en République démocratique du Congo (RDC).

Dans le guide de traitement d'Ebola, l'OMS a également indiqué que les médicaments ZMapp et Remdesivir ne devraient pas être utilisés comme médicaments en cas de maladie.

Le virus Ebola est transmis par des animaux sauvages et se propage ensuite chez l'homme. Les premiers symptômes de la maladie sont la fièvre, les douleurs musculaires, les maux de tête et les maux de gorge. Ceci est suivi d'une altération des fonctions rénales et hépatiques et dans certains cas, des saignements internes et externes commencent. Le premier cas humain d'Ebola a été signalé sur le territoire de la RDC actuelle en 1976. En 2014-2016, la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone ont connu la plus forte épidémie en Afrique de l'ouest. Le nombre de ses victimes a dépassé 11.000 personnes.