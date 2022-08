Ile Maurice: Reste-t-il encore de la place à Côte-d'Or ?

Sur le papier, Côte-d'Or déborde de projets. Dernier en date : le lundi 15 août dernier, Nandini Singla, Haut-commissaire de l'Inde, a annoncé qu'une nouvelle ligne de crédit de 300 millions de dollars - environ Rs 13 milliards -est accordée par la Grande Péninsule à Maurice pour l'extension de la ligne de métro de Réduit à Côte-d'Or. Quelles activités se déroulent dans cette région ? Entre smart city, "hub" pour la santé et l'éducation, des morcellements, les (effets d'?) annonces pleuvent au sujet des investissements dans cette localité qui se trouve au No.8 (Moka-Quartier-Militaire), la circonscription du Premier ministre.

La course à l'hippodrome

Une course de fond que le projet d'hippodrome à Côte-d'Or. Une saga avec de réguliers rebondissements. Lors de l'examen en comité du Budget 2022-2023, en juin de cette année, le Premier ministre a révélé que la Côte d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd (COIREC) disposera d'un terrain d'une superficie de 175 arpents à Côte-d'Or pour y installer des infrastructures pour la tenue des courses hippiques et des activités de loisirs. Une enveloppe de Rs 30 millions est prévue dans le Budget pour cet item.

Un mois avant cette annonce, soit le 19 mai dernier le ministère du Logement et de l'aménagement du territoire a donné le contrôle et la gestion du Champ-de-Mars à la Coirec. Et un peu plus de deux semaines avant cela - c'est-à-dire le 29 avril dernier - la Coirec a été incorporée. Cette société est domiciliée au bureau du ministère des Finances et son rôle est le "development of building projects for sale (Land Promoter and Property developer)". Parmi les huit directeurs figure Naila Hanoomanjee, la Chief Executive Officer (CEO) de Landscope Mauritius.

Le stade qui s'ouvre aux artistes

Le Budget 2022-2023 a ouvert les portes du National Sports Complex de Côte-d'Or aux artistes. A peine le ministre des Finances a-t-il annoncé que des aménagements acoustiques et infrastructurels seront faits sur place, que les chanteurs indiens Pawandeep et Arunita s'y sont-ils produits. On se souvient de leur prestation du 22 juillet dernier, car c'est à cette soirée que la ministre de l'Egalité des genres, Kalpana Koonjoo-Shah, avait été huée par le public. On se souvient aussi que Shailen Sookha, l'organisateur de ce premier concert en salle, à Côte-d'Or avait annoncé la manifestation alors que le pays était encore sous le coup des interdictions de rassemblement de plus de 50 personnes. Le National Sports Complex a été inauguré le 15 juillet 2019, au coût de Rs 4,7 milliards.

Hôpital Ayush

Le 19 avril dernier, alors qu'il se trouve en Inde, le PM, Pravind Jugnauth annonce la construction d'un hôpital Ayush à Côted'Or. Un établissement proposant des soins ayurvédiques qui sera construit sur un terrain de 12 hectares avec l'aide du gouvernement indien. Une annonce faite alors que le PM participait à la pose de la première pierre du Global Centre for Traditional Medicine de l'Organisation mondiale de la Santé à Jamnagar, au Gujarat, aux côtés du Premier ministre indien, Narendra Modi.

Côte d'Or Smart City

Côte d'Or Smart City doit être, selon les plans, une "ville intelligente sur une superficie de 2179 arpents". Depuis 2017, une smart city doit sortir de terre, selon un master plan approuvé par Landscope. En 2017-2018, le Budget prévoyait des investissements de Rs 3,6 milliards sur trois ans pour des bâtiments administratifs. Il s'agit d'un projet pharaonique, pour une smart city de l'Etat. A ne pas confondre avec la Moka Smart City voisine, qui est le projet du groupe ENL. A la question quels sont les projets d'ENL à Côte-d'Or, la société explique que ses terres "ne vont pas jusqu'à Côte-d'Or". Et que par conséquent, la société n'a pas de projets là-bas.

Centre national de cardiologie

L'an dernier, le Budget 2021-2022 annonçait que Côte-d'Or accueillerait un nouveau centre cardiaque. L'établissement serait réalisé selon la formule Build-Operate-Tranfer. Ce nouveau centre sera d'une superficie de 17 000 mètres carrés. Selon le ministère de la Santé, le stress occasionné par la pandémie de Covid-19, qui a contribué à augmenter le nombre de patients cardiaques de plus de 50 %, et qui a en même temps mis à rude épreuve le système de santé publique a rendu nécessaire ce nouveau centre cardiaque. Le New Cardiac Centre disposera de trois ailes, pour les soins cardiaques, thoraciques et vasculaires.

En juin 2021, Landscope Mauritius a donné 30 arpents pour la construction d'un complexe médical à Côte-d'Or. Ce lot de 30 arpents, situé en face du National Sports Complex de Côte-d'Or, doit accueillir trois infrastructures majeures: un nouvel entrepôt pour le stockage de médicaments, matériels, fournitures et équipements médicaux, un laboratoire national d'analyses médicales ainsi que le futur Ayush Hospital. Dans un avenir proche, un nouveau centre national de cardiologie pourrait aussi s'implanter au sein du nouveau complexe médical, participant ainsi à la décentralisation des soins médicaux spécialisés dans le pays. Un premier appel d'offres pour le "Design, Finance, Build And Maintain A State-Of-Art Cardiac Centre" à Côted'Or a été lancé en mars de cette année. Le centre cardiaque existant est entré en service en 1998 à Pamplemousses.

Nouveau campus pour l'Open University

L'Open University of Mauritius aura un "smart campus" à Côte-d'Or. Ce projet est estimé à Rs 900 millions. Un bail a été signé entre l'Open University Mauritius et Landscope Mauritius le 6 septembre 2021.Dix arpents de terre ont été alloués à ce "smart campus" qui, selon ce qui a été annoncé, devrait à terme cibler "25 000 étudiants". Un appel d'offres pour recruter un consultant pour ce projet de construction d'un nouveau campus a été lancé le 20 mai dernier. L'université de Technologie doit également avoir un nouveau campus à Côte-d'Or.

Migration annoncée du Mauritius Institute of Education

Le Mauritius Institute of Education (MIE) doit avoir un nouveau campus à Côte-d'Or. Un terrain de 7,5 arpents a été alloué à ce projet. Le bail a été signé le 10 janvier de cette année entre les responsables du MIE et de Landscope Mauritius. Selon ce qui a été annoncé, le nouveau campus du MIE devrait être opérationnel en 2025 et accueillera les quelque 5 000 enseignants que l'institut forme. Ce campus s'étendra sur 27000 mètres carrés. Ce projet fait partie du Education and Health.

Data Technology Park

Le projet Côte d'Or Data Technology Park a été lancé le 1er juin 2021. Le but : attirer les investisseurs dans les secteurs des nouvelles technologies, que ce soit dans la santé, l'intelligence artificielle, la robotique, etc. Ce projet a été annoncé dans le Budget 2020-2021.

Projet résidentiel

Bonne pioche pour Landscope Mauritius. Le 24 janvier de cette année, elle a ouvert les réservations pour son tout premier développement résidentiel, le morcellement Iremia à Côte-d'Or. Tous les lots réservés en un clin d'œil. Le projet couvre une surface constructible de 25,18 arpents et il est divisé en 194 parcelles, dont les superficies varient de 110 à 220 toises pour un prix se situant entre Rs 2,8 et Rs 5,5 millions par lot. Selon ce qui a été annoncé, les travaux d'infrastructures seront complétés d'ici fin 2023.