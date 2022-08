Ile Maurice: Aéroport de Heathrow - Avant de fouler le sol anglais, les Mauriciens sont la cible d'interrogatoires serrés

Les voyageurs mauriciens qui s'envolent pour le Royaume-Uni sont ciblés et font l'objet d'un contrôle des frontières où ils subissent un interrogatoire serré de la part des services de l'Immigration. Nombreux sont nos compatriotes qui ont eu droit à ce traitement et ont même été détenus pendant des heures jusqu'à ce que l'officier de l'Immigration les autorise à entrer sur le territoire britannique pour une durée limitée. Même si certains d'entre eux sont des voyageurs réguliers, à l'instar de ce cadre supérieur et ce chanteur, ils ont dû se soumettre à ce long interrogatoire pour la première fois, cela, dès leur arrivée à l'aéroport. Cette nouvelle mesure en vigueur à l'aéroport de Heathrow depuis quelque temps a pour but d'éviter toute tentative d'immigration clandestine.

"Nous avons noté, depuis l'ouverture des frontières, pendant cette période de la pandémie du Covid-19, la recrudescence de l'immigration illégale chez des Mauriciens en particulier. Ces Mauriciens qui ont la permission de séjourner au Royaume-Uni pendant une période ne dépassant pas six mois, ne la respectent pas, menant à un over-stay", confie un officier du Border control à l'express.

Par conséquent, cette nouvelle mesure permettra de s'assurer que ces voyageurs ne sont pas venus s'installer en Angleterre définitivement, et ce sont les Mauriciens qui sont plus ou moins ciblés pour un interrogatoire serré.

En effet, les Mauriciens sont exemptés de visa pour entrer au Royaume-Uni pour un séjour ne dépassant pas six mois. Sauf que le voyageur doit prouver qu'il peut financer son séjour, qu'il est un véritable visiteur et a l'intention de retourner à Maurice dès que possible. Selon nos renseignements, certains ont été sommés de quitter l'aéroport par le prochain vol vers Maurice.

Selon l'officier responsable du contrôle des frontières, beaucoup de Mauriciens qui se sont retrouvés coincés au Royaume-Uni avant le confinement de mars 2020, n'ont pas demandé de prolonger leur visa ou séjour au Royaume-Uni, comme le stipule la nouvelle loi sous la Coronavirus Concession, ce qui constitue un délit de over-stay. Le nombre important de cas a donné lieu à cette nouvelle mesure de précaution de la part des autorités.

Comment se déroule l'interrogatoire de ces Mauriciens par un officier de l'Immigration ? Selon nos sources, l'exercice porte sur les raisons de leur visite au Royaume-Uni. "Normalement, l'officier du border control s'attend à ce que le voyageur soit en mesure de montrer ce qu'il compte faire au Royaume-Uni. Il devra peut-être montrer une lettre d'invitation, son planning de visite au Royaume-Uni et un billet retour." D'ajouter que c'est à partir de cette procédure que ces 'voyageurs, dits passagers' réaliseront un long parcours de combattant. "Bien que ces questions portant sur la raison de leur visite soient courantes, l'officier en charge demandera plus de détails", poursuit notre interlocuteur. À titre d'exemple, le voyageur qui fournit d'habitude une lettre de séjour émanant de l'hôtel ou d'un proche qui l'hébergera pendant son séjour sur le sol britannique, doit être convaincant.

L'officier va par la suite appeler la personne ou l'établissement hôtelier responsable de l'hébergement pour avoir une confirmation. Il va même jusqu'à contacter l'employeur du principal concerné ou l'établissement de formation si la personne est un étudiant. Ces questions viseront à établir que le passager est bel et bien venu pour des vacances ou visiter des proches par exemple.

Toutefois, si l'attitude et les réponses fournies ne sont pas convaincantes, la personne est sujette à une détention en vertu de l'Immigration Act UK. "Si les réponses ne sont pas genuine, le suspect sera détenu en vertu de l'Immigration Law-Uk et il se peut qu'il passera des heures à l'aéroport until his removal", confie à l'express l'avocat Hans Sok Appadu, Partner à OTS Solicitors à Londres.

L'homme de loi affirme que ce sont les jeunes Mauriciens, dans la trentaine, qui font l'objet de ces interrogatoires. "Il faut impérativement être préparé et ne pas spéculer sur les plans de voyage car on ne sait jamais ce que le sponsor pourrait dire s'il reçoit un appel de l'officier de l'aéroport de Heathrow. Le voyageur doit être crédible dans sa réponse qui doit corroborer avec celle du sponsor", conseille Hans Sok Appadu à l'express.

Un Mauricien raconte le calvaire qu'il a vécu à l'aéroport. "J'ai l'habitude de voyager pour des vacances depuis des années et après avoir atterri, comme vous savez, il y a toute une longue queue, surtout avec les mesures sanitaires et on attend normalement pendant des heures avant que nous atteignons la section du border control. Mais j'étais loin d'imaginer que j'allais poireauter encore des heures car un officier a commencé à me poser des questions minutieuses et m'a mis en attente pendant qu'il faisait un appel à Maurice pour confirmer mon statut professionnel." Ce n'est que par la suite que ce cadre supérieur a été autorisé à séjourner au Royaume-Uni.

Un autre Mauricien, qui a été placé en détention au mois d'août, affirme pour sa part qu'il a été sommé de rebrousser chemin. "Je ne savais pas que la sécurité allait être renforcée. C'est vrai, monn vinn trase, lakoz Covid-19, pena lavenir et mo ti krwar li pou fasil pou mo rantre isi mais j'ai dépensé de l'argent pour mon billet d'avion pour rien. J'ai été pressé de questions avant d'être détenu pendant des heures. Heureusement que j'ai un proche qui est avocat qui a fait le nécessaire, me permettant de rentrer au pays."