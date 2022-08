Ile Maurice: Les Chagos et le contentieux Maurice vs Maldives - Les audiences en octobre

L'île Maurice et les Maldives se disputent les limites de la frontière maritime dans les environs des Chagos depuis des années. Le 17 octobre démarreront les audiences pour trancher ce litige.

Nouvelle étape dans le différend qui oppose Maurice et les Maldives au sujet de la délimitation de la frontière maritime entre les deux Etats-océans. Frontière qui passe près de l'archipel des Chagos. Le jeudi 18 août dernier, le tribunal international du droit de la mer - qui arbitre ce différend - a annoncé que les audiences démarreront le lundi 17 octobre prochain. Les audiences, à Hambourg en Allemagne, seront publiques. Elles seront également retransmises en direct sur le site web de ce tribunal onusien.

Est-ce que le voyage scientifique organisé par Maurice en février de cette année sur le yacht Bleu de Nîmes pèsera de tout son poids dans la balance ? C'est pour les besoins de cette affaire que cette mission scientifique jusqu'à Blenheim Reef avait été entreprise. Le soutien des Chagossiens - dont Olivier Bancoult et quatre autres membres du Group Réfugiés Chagos - avait été obtenu pour l'occasion. Les Chagossiens ont soutenu qu'ils allaient y pêcher et qu'ils "n'avaient jamais vu de Maldivien" sur place. Bleinheim Reef est dans la partie la plus au Nord de l'archipel des Chagos.

Cette délégation avait été menée par l'ambassadeur permanent de Maurice aux Nations unies, Jagdish Koonjul. L'avocat Philippe Sands était également à bord.

On se souvient que le drapeau mauricien planté par cette mission dans trois points de l'archipel des Chagos avait été enlevé par les britanniques.

Les données recueillies lors de ce voyage ont été soumises dans une réponse écrite par Maurice. La date butoir pour répondre aux arguments des Maldives était fixée au 14 avril dernier. Par la suite, les Maldives avaient jusqu'au 15 août pour répondre aux arguments avancés par Maurice. En janvier 2021, ce tribunal avait tranché en faveur de Maurice en rejetant les objections préliminaires des Maldives.

Le tribunal a estimé qu'il a bien les compétences pour statuer sur cette affaire. Une chambre spéciale de ce tribunal international a été constituée pour écouter les parties concernées. La chambre spéciale du tribunal international de la mer qui tranchera cette affaire est présidée par le juge Paik (Corée), les juges Jesus (Cap Vert), Cot (France), Yanai (Japon), Bouguetaia (Algérie), Heidar (Islande) and Chadha (Inde), et deux autres juges ad hoc, nommés par Maurice et les Maldives.