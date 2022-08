Ile Maurice: Air Mauritius - Les retraités et bénéficiaires toujours sur leur faim

Longue réunion de présentation par Air Mauritius sur le rachat du fonds de pension de ses retraités sous le Defined Benefits Scheme par la National Insurance Company (NIC), au Paille-en-Queue Court, hier. Cette décision prise par le Board of Trustees de l'Air Mauritius Pension Scheme Limited (AMPLS) dont le Chairman est Roodesh Muttylall, est fortement décriée dans la forme comme dans le fond par les retraités et autres bénéficiaires de ce plan de pension.

Déjà qu'ils étaient en rogne depuis le début d'année après l'imposition dite unilatérale d'une baisse de l'augmentation annuelle à chaque fin de janvier de leur pension de 3-5 % à 0,25 %.

Présents hier, d'un côté, deux groupes d'environ dix représentants de quelque 620 retraités et bénéficiaires et de l'autre, MK représentée par l'équipe du Board of Trustees de l'AMPLS et son chairman et l'Officer in Charge Raja Buton. Dans la dernière tranche de la réunion, trois représentants de la NIC sont venus expliquer le projet et les points litigieux des pensionnaires.

Tout au long de la réunion, les anciens salariés de MK ont insisté que leurs droits et bénéfices d'avant l'Administration volontaire soient restitués. Demande à laquelle Roodesh Muttylall et Raja Buton ont affirmé ne pouvoir accéder.

Seule la demande pour étendre la date limite pour la soumission des Consent Forms a été agréée. Cette affaire ne fait que commencer puisque les retraités comptent contester l'imposition "injuste et même illégale par tous les moyens possibles", a fait savoir Raj Ramlugun, un des pensionnaires.