Ile Maurice: Kenny Dhunoo - La nouvelle brebis galeuse du MSM ?

Il ne cesse de faire parler de lui depuis le début de la semaine. Et malheureusement pas de la meilleure des manières. Soobeersingh Dhunoo, plus connu comme Kenny Dhunoo, l'élu du parti orange dans la circonscription N°17, Curepipe-Midlands, aurait de gros problèmes de comportement bien qu'il soit le Deputy Chief Whip du gouvernement...

Après l'affaire de suspension de Manisha Jooty, journaliste à la MBC, l'an dernier, dont il serait à l'origine, Kenny Dhunoo se retrouve cette fois sous les feux des projecteurs après avoir agressé un infirmier à la clinique Wellkin.

A-t-il toujours été comme ça ? Selon un agent politique du parti soleil, qui a travaillé sur le terrain pour les élections de 2019 dans la circonscription N°17 et qui le connaît très bien, Kenny Dhunoo semblait à cette époque être "très prometteur". En effet, l'ancien élève du collège Sookdeo Bissoondoyal et de l'Université de Maurice (UOM) où il a étudié l'agriculture, a toujours montré un intérêt pour la politique. D'ailleurs, il a été président du Students' Council à l'UoM. "On voyait qu'il avait de l'ambition mais il agissait bien. Il se montrait poli et à l'écoute des mandants."

Mais depuis 2020, le jeune politicien aurait commencé à prendre la grosse tête. "Aster kan fer apel a li pou enn problem dan sirkonskriptyon li montre li bien arogan", soutient l'agent.

Et son arrogance a été vivement critiquée lors de son voyage officiel en Inde. Selon plusieurs sources, les membres de la délégation mauricienne qui se sont rendus avec lui en Inde se sont sentis très embarrassés à cause de lui. Non seulement parce qu'il aurait forcé la main pour que son épouse soit des leurs mais aussi de par sa manière de réagir et de "se mettre en avant". D'ajouter que cela était très honteux pour eux tous car là-bas, ils représentaient l'île Maurice et pas un parti politique. "Il était constamment en train d'attirer l'attention sur lui en se faisant passer pour le plus 'haut' des députés et même en coupant la parole à d'autres membres de la délégation d'autres pays."

Du reste, ce titre d'"attention seeker" lui colle à la peau depuis quelque temps. Après que sa question parlementaire sur les frais médicaux de Navin Ramgoolam, en juillet dernier, a été posée et que cela a provoqué trois expulsions des membres de l'opposition, après que Pravind Jugnauth a déclaré avoir parlé avec Veena Ramgoolam au téléphone, Kenny Dhunoo se serait senti comme "enn ténor" soutient un proche du gouvernement. "Il veut se faire remarquer et être sous les feux des projecteurs. Je suppose qu'il pense qu'en agissant comme ça, cela va lui garantir un ticket pour les prochaines élections."

Cependant, dans le milieu politique, que ce soit chez les membres de l'opposition, les agents ou encore chez certains membres du gouvernement, Kenny Dhunoo se montrerait très immature politiquement et diplomatiquement. Nous avons tenté de le contacter pour sa version des faits mais il n'a pas répondu à nos questions.