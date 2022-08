Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - 1,5 millions déplacés ont besoin de l'aide humanitaire

Au moins 1,5 million de déplacés internes sur l'ensemble de la province du Nord-Kivu ont besoin de l'aide humanitaire. Nombreux parmi eux vivent dans une précarité indescriptible, par manque de cette aide.

Ces chiffres ont été donnés par le Bureau de coordination de l'aide humanitaire de Goma à l'occasion de la journée internationale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août de chaque année.

Cette journée est célébrée dans un contexte où l'on assiste à des déplacements massifs de populations, à cause de l'instabilité sécuritaire que connaît la province.

OCHA reconnaît les souffrances que traversent ces personnes qui ont abandonné leurs toits et affirme être confronté cette année au problème des ressources financières qui ont sensiblement diminué. Ce qui ne permet pas à la communauté humanitaire d'apporter une assistance conséquente à ces personnes nécessiteuses, dit la cheffe de bureau OCHA Goma, Mme Mercy Manyala.

77 500 ménages des déplacés vivent difficilement

De son côté, la cheffe d'antenne de Beni, du ministère des Actions humanitaires et solidarité nationale, Estimée Lekopole renseigne qu'au moins 77500 familles de déplacés internes ont été enregistrées entre janvier et juillet dernier dans le grand Nord-Kivu.

Elle lance ainsi une campagne de solidarité nationale, en vue de réunir de l'assistance pour ces nécessiteux.

" Depuis le mois de janvier jusqu'en juillet, la ville de Beni a enregistré 29 000 ménages des déplacés, le territoire de Beni 36 000 et le territoire de Lubero 12 500 ménages. A l'occasion de la journée internationale de l'aide humanitaire, le ministère des actions humanitaires et solidarité nationale antenne de Beni lance encore un appel vibrant à ses partenaires humanitaires, à plus de mobilisation des sources en faveur de nos populations affectées par des multiples crises qui frappent le grand Nord Kivu ", a lancé Estime Lekopole.

" L'antenne de Beni du ministère des actions humanitaires et solidarité nationale profite de cette occasion pour annoncer la campagne de solidarité nationale. Il s'agit de la collecte des vivres et non vivres, qui se fera en collaboration avec la société civile, les opérateurs économiques, les églises et les associations ", a-t-elle ajouté.