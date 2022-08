Afrique de l'Ouest: BRVM - Le marché se met au vert en fin de semaine.

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) s'est mis au vert au terme de la séance de cotation du vendredi 19 août 2022 avec des indices en hausses variables.

L'indice composite (indice général de la Bourse) a ainsi enregistré une progression de 0,11% à 206,92 points contre 206,70 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a enregistré une hausse de 0,18% à 163,17 points contre 162,87 points la veille.

La hausse de l'indice BRVM C a eu des effets positifs sur la capitalisation boursière du marché des actions qui a enregistré une augmentation de 6,728 milliards, à 6228,781 milliards de FCFA contre 6222,053 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est par contre en baisse de 3,3 milliards, passant de 8074,339 milliards de FCFA la veille à 8071,039 milliards de FCFA ce vendredi 19 août 2022.

Quant à la valeur totale des transactions, elle à fini en baisse, s'établissant à 531,778 millions de FCFA contre 1,186 milliard de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Setao Côte d'Ivoire (plus 6,87% à 1 400 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (plus 6,54% à 5 700 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 5,08% à 6 725 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 4,97% à 5 595 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (plus 3,17% à 1 300 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 5,03% à 850 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 2,86% à 6 800 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 2,16% à 4 305 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 2,13% à 4 600 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 1,83% à 2 150 FCFA).