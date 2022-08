Cote d'Ivoire: Oncologie pédiatrique/Réhabilitation de la bibliothèque - Le Rotary Abidjan les perles veut panser "l'esprit" des enfants atteints de cancer

" Le cancer chez les enfants est une cause de mortalité non négligeable et ne fait pas de distinction de race, d'ethnie, de religion ou de condition sociale ", a fait savoir le professeur Cissé Lassina, chef de service pédiatrie médicale, au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Treichville.

L'unité d'oncologie pédiatrique, qui accueille les enfants atteints de cancer, a bénéficié d'une bibliothèque entièrement réhabilitée avec des livres, des tapis au sol et plusieurs gadgets pour leur épanouissement. C'était le 13 août, au Chu de Treichville.

L'action est l'œuvre du Rotary club Abidjan les perles et de Korat School project (Ksp) qui souhaite "soigner l'esprit des enfants atteints de cancer par la lecture". Pour le professeur Cissé, la prise en charge des enfants doit être globale sur la maladie et sur la personne malade. " La meilleure manière d'y arriver est de soigner l'Esprit. Ce que fait excellemment le Rotary ".

A en croire Olivier Koukoui, président du Rotary club Abidjan les perles, les diagnostics tardifs, posés à un stade avancé de la maladie, des thérapies inaccessibles et l'abandon des traitements par manque de moyens sont autant de raisons pour lesquelles, le club service a décidé de s'engager pleinement dans la lutte contre le cancer des enfants : " Même alités et malades, ces enfants qui n'ont pas choisi d'être dans cet état, peuvent continuer leur apprentissage et poursuivre leur rêve, à travers la lecture ".

Évelyne Kiomian, fondatrice de Ksp, a dit associer son image à ce don pour améliorer la société à travers l'éducation des enfants : " L'éducation est l'un des moyens qu'il faut pour faire briller, à travers les sourires, le diamant qui se trouve en chaque enfant. Nous sommes honorés de contribuer à aider les enfants pour un monde meilleur. Ce n'est que le début d'une longue collaboration avec le Rotary et le Chu ".

En 2012, ce club a équipé l'unité d'oncologie pédiatrique du Chu de Treichville d'un laboratoire d'analyses, d'une valeur de 50 millions de FCfa, exclusivement dédié à la prise en charge des enfants malades du cancer, ajouté à ceux-ci un don des réactifs à hauteur de 20 millions de FCfa. Sans toutefois omettre les nombreuses prises en charge des enfants.