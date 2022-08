Burkina Faso: Complexe écologique PONASI - Les menaces sécuritaires au centre d'échanges entre acteurs impliqués dans la gestion

Les acteurs impliqués dans la gestion et l'utilisation des ressources naturelles du complexe écologique PONASI situé à cheval entre les régions du Centre-sud, du Centre-est et du Centre-ouest ont tenu, vendredi 19 août 2022, à Manga, la première session du forum régional PONASI avec au menu les problèmes actuels qui minent le complexe dont l'insécurité.

La problématique de l'insécurité préoccupe les parties prenantes des aires protégées PONASI, un complexe écologique partagé entre les régions du Centre-sud, du Centre-est et du Centre-ouest et qui regroupe le parc national de Pô (PNKT - Parc National Kaboré Tambi), le ranch de Nazinga et la forêt classée de la Sissili.

Réunis, à Manga, le vendredi 19 août 2022 à l'occasion de la toute première session de leur forum dénommé " forum du PONASI ", les acteurs du complexe, venus des trois régions concernées, ont placé la question au cœur de leurs échanges sous le thème : " Gestion durable des ressources du complexe écologique PONASI dans un contexte sécuritaire difficile : enjeux et défis ".

Les participants sont issus des trois régions partageant le périmètre du complexe PONASI. © : Mamady Zango pour Sidwaya.info. Editions Sidwaya

L'initiative de la rencontre est de l'ONG Naturama en collaboration avec NITIDAE et Anges gardiens de la Nature (AGN), des partenaires avec lesquels elle met en œuvre le projet dénommé " Projet d'appui à l'amélioration du capital naturel du paysage PONASI et à l'accroissement de la résilience des communautés riveraines ", financé par l'Union Européenne.

Selon le directeur exécutif de Naturama, Idrissa Zèba, l'orientation des réflexions vers la question sécuritaire, lors de la première session du forum PONASI, s'explique par le fait que le complexe connait des conflits récurrents entre acteurs tels que les conflits entre agriculteurs, entre agriculteurs et éleveurs ou entre agriculteurs et éleveurs et agents des eaux et forêts.

Outre cette difficulté, il y a l'éventualité de l'occupation de certains de ces espaces par des groupes armés malveillants, a-t-il fait comprendre.

" Par endroit, nos forêts classées sont des nids de terroristes et ce qui est arrivé ailleurs nous voulons éviter que cela se produise dans ce complexe qui est constitué de forêts importantes pour notre pays ", a soutenu M. Zèba.

Un processus participatif et inclusif

A écouter le directeur exécutif de Naturama, les recommandations à l'issue des travaux du forum vont donc permettre de renforcer davantage l'implication effective des communautés riveraines à la sécurisation du complexe.

Le directeur exécutif de Naturama, Idrissa Zèba, a souligné que les recommandations vont permettre de prendre des mesures contre les menaces sécuritaires. © : Mamady Zango pour Sidwaya.info. Editions Sidwaya

Au nombre des propositions des participants au forum, il est également attendu des solutions aux problèmes du pastoralisme, un autre sujet qui sera abordé lors des échanges, a souligné Idrissa Zèba.

La gouverneure du Centre-sud, Yvette Nacoulma, dont la région abrite la toute première session du forum PONASI, a rappelé que ce cadre de concertation est l'aboutissement d'un processus participatif et inclusif ayant mobilisé pendant plus d'une année toutes les parties prenantes du complexe.

" Le Forum du PONASI est une instance d'échanges multi acteurs, une tribune de dialogue, de réflexion permanente entre toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion et l'utilisation des ressources naturelles du complexe ", a-t-elle dit.

La gouverneure a aussi loué l'opportunité que le forum offre aux acteurs de partager des informations et des connaissances sur la vie du complexe et d'interpeller les décideurs sur leurs responsabilités dans la gouvernance de ses ressources.

Le directeur régional de l'Environnement, de l'Energie, de l'Eau et de l'Assainissement du Centre-sud, Moïse Sia, a aussi abondé dans le sens de la gouverneure en évoquant le bien-fondé de l'initiative qui réunit les différentes composantes de l'ensemble des trois régions partageant le périmètre du complexe.

Le directeur régional de l'Environnement, de l'Energie, de l'Eau et de l'Assainissement du Centre-sud, Moïse Sia, a salué la tenue du forum. © : Mamady Zango pour Sidwaya.info. Editions Sidwaya

" Si l'ensemble des partenaires des trois régions administratives à savoir l'administration publique, le secteur privé, les ONG, les associations et les collectivités se retrouvent pour échanger sur les difficultés qui existent dans la gestion du complexe, harmoniser les points de vue et bâtir une méthode de travail commun, c'est une très bonne initiative et elle est la bienvenue ", a fait savoir Moïse Sia.