Maroc: Sidi Bennour-El Jadida - La RADEEJ au service des Marocains résidant à l'étranger

El Jadida — La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d'Eau, d'Électricité et de gestion d'Assainissement liquide des Provinces d'El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) a pris part récemment à deux rencontres de communication organisées aux provinces d'El Jadida et Sidi Bennour, au cours desquelles elle a réaffirmé sa contribution continue à simplifier les procédures, les numériser et les rapprocher des citoyens, notamment les Marocains résidant à l'étranger (MRE).

Dans un communiqué, la RADEEJ indique que ces rencontres, organisées en l'honneur des MRE sous le thème "Le rôle des Marocains résidant à l'étranger dans le développement local", ont été l'occasion pour la Régie de présenter les différents services dédiés aux Marocains du monde.

A cette occasion, les représentants de la RADEEJ, sous la supervision de la directrice générale, Bouchra Barradi, ont veillé à répondre à toutes les interrogations des membres de la communauté marocaine à l'étranger et à leur apporter des explications sur les derniers services fournis par la Régie aux MRE, dont le guichet dédié aux Marocains résidant à l'étranger et le bureau des clients entrepreneurs et promoteurs immobiliers.

Il s'agit aussi de l'application "RADEEJ KHADAMAT" qui permet aux clients d'accéder aux services de la Régie via leurs smartphones de manière facile, rapide et sécurisée, leur donnant ainsi la possibilité de faire des paiements, d'obtenir des relevés et d'accéder aux factures, entre autres, via le site web www.radeej.ma ou en téléchargeant l'application sur smartphone.

Ces rencontres de communication, ont par ailleurs, permis d'informer sur les missions du centre de relation clientèle mis à disposition des clients 24h/24 et 7j/7 au 0802002323, afin de recevoir et faire le suivi des réclamations et répondre à toutes les questions.

Selon le communiqué, la RADEEJ a également mis en place différents canaux de paiement, dont le paiement en ligne, le prélèvement bancaire, l'avance sur consommation, les applications bancaires, les guichets bancaires et via les agences commerciales, outre les espaces services "Tasshilat" disponibles dans les quatre coins du Royaume ainsi qu'en France et au Sénégal.

La participation de la RADEEJ à ces deux rencontres de communication vient en application des Hautes Instructions Royales pour accorder un intérêt particulier aux membres de la communauté marocaine à l'étranger et répondre à leurs besoins et aspirations, note la même source, relevant qu'il s'agit d'une occasion de mettre en avant l'importante contribution des MRE au développement à tous les niveaux et à renforcer le rayonnement du Royaume à l'international.