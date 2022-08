Gabon: "Raymond Ndong Sima est la solution pour le redressement du pays en 11 mois" PLO

Dans son discours à la nation du mardi dernier, le chef de l'Etat a reconnu publiquement les retards accusés pour la réalisation de certains projets, mais a cité en même temps certaines réalisations dont 50km de route dans le Grand Libreville.

Il est inconcevable qu'on fasse dire ça au chef de l'Etat. Se vanter pour 50km de route n'est pas une performance digne d'un gouvernement qui se respecte. Mais comme se résignent déjà à le dire la plupart de nos compatriotes, on est au Gabon !

Mais plus sérieusement, on ne peut se résoudre à cela, on doit se réveiller et agir. Et des Gabonais pour travailler existent.

À titre d'exemple, et selon les témoignages recueillis auprès de nombreux gabonais dans les quartiers et sur les réseaux sociaux, Raymond Ndong Sima (RNS) serait la personne idoine pour faire avancer les 20 projets du PAT s'il était de nouveau appelé par Ali Bongo Ondimba au poste de premier ministre, chef du gouvernement, pour répondre aux préoccupations urgentes des populations.

D'abord, il n'aura pas besoin d'immersion, ni d'une période d'essai pour apprendre le travail de coordination d'un gouvernement.

En plus, RNS est connu comme ayant été quasiment le seul Premier ministre qui avait commencé à susciter espoir au sein des populations.

En effet, c'est pendant son passage à la primature que plusieurs fonctionnaires ont vu leurs situations administratives régularisées, et leurs conditions de vie radicalement changées.

Beaucoup de ceux qui étaient stagiaires depuis des dizaines d'années à son arrivée à la tête du gouvernement, ont vu leur vie changée grâce à Ndong Sima.

En régularisant les fonctionnaires, l'objectif recherché par RNS était d'avoir une administration efficace et performante.

Et c'est durant cette même période que bon nombre de Gabonais ont perçu leurs rappels qu'ils attendaient depuis des dizaines d'années.

Plusieurs avaient perçu des dizaines de millions qui leur ont permis de réaliser leurs projets (construction de maisons, achat de véhicules, voyages, payement des études de leurs enfants et des soins médicaux, etc ...).

Depuis cette époque à nos jours, rien de concret dans la vie des Gabonais ne s'est produit.

Aussi, est-il honnête de savoir reconnaître les efforts des autres. Bien que ce soit le Président de la République qui indique la direction, il reste que la coordination de la mise en œuvre dépende d'un Premier ministre courageux qui a su plaider pour les travailleurs.

Enfin, depuis qu'il n'est plus Premier ministre, Raymond Ndong Sima reste proche des populations, non seulement à travers ses investissements, mais aussi à travers ses prises de positions sur le plan 'économique et sur la marche de l'état au Gabon et dans le monde.

Il est de ce fait, selon nous, l'homme de la situation pour Ali Bongo Ondimba et pour les Gabonais.

Remettez donc Ndong Sima à la primature, pour l'intérêt supérieur de la Nation.