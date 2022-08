Guinée: Liverpool - Naby Keita toujours dans les plans de Jürgen Klopp

Suite aux récentes rumeurs faisant état d'un probable futur départ de Naby Keita de Liverpool, Jürgen Klopp, entraîneur des Reds a donné des précisions ce vendredi lors de la conférence de presse d'avant-match contre Manchester United.

Questionné au sujet des rumeurs de départ qui entourent l'international guinéen, Jurgen Klopp précise qu'il compte encore sur Naby Keita qui est sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2023.

" Je dois répondre à ces 'news' mais de mon côté c'est du 0% sur ces infos. Il était malade, maintenant il s'entraîne et il a l'air d'aller bien. Il n'y a aucun joueur qui n'est heureux quand il ne joue pas mais tout va bien ", a clarifié le technicien allemand.

📺 Jurgen Klopp on Naby Keita:

"I have to comment on 'news' - there is nothing there. He was ill, now he is in training and looking good." 🔴 pic.twitter.com/ubhBG5qUQl

-- Anfield Watch (@AnfieldWatch) August 19, 2022