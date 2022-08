Maroc: Vahid Halilhodzic sort du silence après son limogeage

Limogé de son poste de sélectionneur du Maroc la semaine dernière, Vahid Halilhodzic est sorti du silence ce vendredi dans un entretien accordé au média bosnien Reprezentacija.

" Tout ce qui s'est passé m'a durement heurté. Alors, suis-je maudit (il a été limogé pour la 3e fois de sa carrière après avoir qualifié un pays pour la Coupe du monde, ndlr) ? Selon les statistiques, je suis l'entraîneur le plus victorieux de leur histoire, mais bon, ça n'a pas l'air d'avoir d'importance. (... ) Je suis désolé que cela m'arrive pour la troisième fois de ma carrière, d'autant plus que je sais combien de travail et d'efforts j'ai fourni ", a déploré le technicien de 69 ans.

Vahid Halilhodzic a ensuite évoqué le cas Hakim Ziyech qu'il a écarté depuis un an pour motifs disciplinaires ainsi que la suite de sa carrière.

" Je me fiche de ce que les gens vont penser de moi après ça. Je pouvais accepter tout ce qu'ils demandaient et rester, mais une fois qu'un entraîneur permet aux autres de décider qui jouera et ira à la Coupe du monde, alors il n'est plus entraîneur. La crédibilité des joueurs disparaît aussi immédiatement. Je n'ai jamais eu autant d'offres. Trois ou quatre équipes nationales m'ont appelé, comme beaucoup de clubs, mais pour le moment, je veux d'abord me reposer. Tout peut arriver, y compris mettre fin à ma carrière ", a-t-il ajouté.