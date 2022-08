Angola: Elections 2022 - Le président du MPLA salue les élections à l'étranger

Luanda — Le candidat à la présidence de la République du MPLA, João Lourenço, s'est félicité de la participation des Angolais résidant à l'étranger, aux élections générales du 24 de ce mois.

João Lourenço, qui s'exprimait lors du rassemblement politique, qui s'est tenu ce samedi à Luanda, dans le cadre de la campagne électorale, a souligné que son parti souhaite que tous les Angolais en âge de voter participent au processus démocratique, quel que soit le pays dans lequel ils résident.

Pour la première fois dans l'histoire de l'Angola, les Angolais résidant dans la diaspora voteront, sur un total de 22 560 citoyens inscrits.

Le vote à l'étranger aura lieu dans 25 villes de 12 pays, comme Pretoria, Cape Town et Johannesburg en Afrique du Sud, Windhoek, Oshakati et Rundu en Namibie, et Kinshasa, Lubumbashi et Matadi en République démocratique du Congo.

Toujours sur le continent africain, les Angolais résidant à Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire, au Congo, et à Lusaka, Mongu et Kolwezi, en Zambie, pourront voter.

Au Brésil, les Angolais votent à Rio de Janeiro, Brasilia et São Paulo, en Allemagne, à Berlin, en Belgique, à Bruxelles, en France, à Paris, au Royaume-Uni, à Londres, au Portugal, à Lisbonne et à Porto, et aux Pays-Bas, à Rotterdam.

Lors de ces cinquièmes élections de l'histoire de l'Angola, après celles de 1992, 2008, 2012 et 2017, plus de 14 millions 399 000 électeurs sont attendus.