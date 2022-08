Maroc: Toulouse FC / Zakaria Aboukhlal - " Être décisif dès sa première apparition, c'est toujours bon pour la confiance "

L'international marocain du Toulouse FC, Zakaria Aboukhlal était face à la presse ce vendredi. Occasion pour l'attaquant des Lions de l'Atlas de revenir sur sa première titularisation, son adaptation et ses ambitions.

En effet, Zakaria Aboukhlal a marqué les esprits lors de sa première titularisation avec le Téfécé, le dimanche 14 août face à Troyes (victoire par 3 à 0). Il a notamment provoqué le premier but (un contre son camp) et délivré une passe décisive sur le deuxième.

Face à la presse ce vendredi, le Marocain s'est estimé heureux de sa première et profite de l'occasion pour livrer ses ambitions.

" C'était bon de vivre cette première titularisation. Être décisif dès sa première apparition, c'est toujours bon pour la confiance. Je veux jouer chaque match et me rendre important pour l'équipe. Marquer des buts, délivrer des passes décisives... c'est le plus important pour moi. Sans compter que la Coupe du Monde 2022 arrive à grands pas. Je veux y être. Je me sens bien à Toulouse, c'est une belle ville. Ma famille s'y plaît beaucoup. Le club est fantastique et les joueurs sont supers. C'est aussi génial d'avoir 4 ou 5 coéquipiers qui parlent néerlandais et un autre qui parle arabe comme moi ", a déclaré Aboukhlal dans des propos rapportés par Le360sport.