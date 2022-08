Tunisie: L'Ivoirien Alpha Blondy, la légende vivante du reggae fait son come-back à Carthage

Tunis — Pour sa nouvelle apparition, vendredi, sur la scène de l'amphithéâtre romain de Carthage, l'Ivoirien Alpha Blondy a interprété "Sebe allah Yé", chanson à succès qui date de 1985.

Cette chanson par laquelle le reggae-man a entamé et fini son nouveau show au grand bonheur de ses fans, figure dans son troisième album " Apartheid is Nazism " sorti en 1985, dans lequel l'artiste condamne l'apartheid en Afrique du Sud.

" Le pouvoir de l'amour l'emportera sur l'amour du pouvoir ", dit-il avant de chrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrragé en chantant pour la paix dans le monde, un monde dominé par les informations sur ce qu'il appelle " l'épidémie des guerres ", " des guerres idiotes " qu'il espère voir finir.

"Brigadier Sabari ", est une chanson de son premier album "Jah Glory" sorti en 1982. Cette chanson dont la traduction " Brigadier, pitié " est basée sur une histoire vraie dont l'artiste avait subi dans sa jeunesse. En Côte d'Ivoire, comme dans toute l'Afrique, francophone notamment, beaucoup de gens se reconnaissent dans cette chanson qui condamne des abus assez fréquents.

Koné Saydou, alias Alpha Blondy, est de retour à Carthage qui l'avait accueilli plusieurs fois depuis ses débuts et le succès fulgurant qu'avait connu ce tube. L'artiste s'était par la suite fait connaitre par des chansons comme Jérusalem, Revolution, SOS Guerre Tribale.

L'enfant de Dimbokro, commune du Centre de la Côte d'Ivoire, était élevé par sa grand-mère. Plusieurs artistes de l'époque ont été une référence de celui qu'on surnommait au lycée, Elvis Prisley qui était aussi un grand fan de Bob Marley, Pink Floyd, Johnny Holiday et autres.

Pour Bob Marley, il avait interprété la chanson "War" traduite en français "Guerre " et dans laquelle il adopte les messages universels de son idole.

Après un premier séjour dans des pays africains voisins, en 1976 il s'installe aux USA (New York puis au Texas). Cinq ans plus tard il retourne à son pays où il réussit son premier single qui est un succès planétaire.

Depuis Carthage et là où il chante à travers le monde, l'artiste lance un cri de détresse contre le laxisme de l'organisation onusienne qui se trouve incapable de tenir ses promesses en faveur des causes justes et les principes autour desquels cet organisme a été créé. Face à l'hypocrisie les cinq membres permanents de l'ONU, il appelle à la sagesse afin de mettre fin aux conflits armées et aux guerres dans plusieurs coins du monde.

Le 27 mai dernier, était la date de sortie de son vingtième album " Eternity " dont une chanson éponyme comporte un chant religieux de pèlerins en arabe. Cet album de 18 chansons, l'artiste l'avait entamé à son retour du la Mecque en 2018. Il y résume toute son expérience d'artiste engagé et convaincu d'avoir une mission à remplir sur terre.

L'artiste est en phase de maturité artistique et spirituelle, guidé par sa foi en un seul Dieu qui rassemble les trois religions monothéistes. D'après plusieurs médias africains, Alpha Blondy avait officialisé en 2019, dans la pure tradition musulmane, son union avec une tunisienne qui était une animatrice dans la radio Alpha Blondy FM.

Basée, depuis 2015, dans la capitale ivoirienne Abidjan, Radio Alpha Blondy FM, dont l'idée initiale était de partager sa musique, s'est transformée en radio littéraire qui incite à la lecture et dans laquelle l'artiste il fait des lectures à ses auditeurs pour des grands monuments de la littérature mondiale.

Alpha Blondy est connu pour sa grande faculté à chanter en plusieurs langue dans une même chansons, en y introduisant des paroles en Français, Anglais, Dioula, Baoulé, en Hébreu et en Arabe aussi dans son tout dernier album.

Cette diversité culturelle est un atout dont il fait usage pour donner de la joie et faire rêver des générations de fans guidé par la volonté de continuer dans sa mission de contribuer à faire changer la face du monde.

Le 21 septembre 2005, Alpha Blondy était nommé messager des Nations-Unies pour la paix en Côte d'Ivoire, une mission qui lui avait permis de rencontrer et discuter ses projets pour l'humanité avec plusieurs chefs d'Etat africains. Il a été appelé à cette mission suite notamment au succès de "Jerusalem ", une chanson née lors d'un voyage en territoires occupées et dont les paroles sont pour la paix entre les deux peuples israéliens et palestiniens.

L'artiste avait également mené des actions auprès de l'Unicef au profit des enfants de la Corne d'Afrique. Son combat pour la paix dans le monde se rallie à son combat pour la musique, entamé il y près de cinquante ans.

L'engagement de l'artiste s'est traduit dans des collaborations artistiques en Europe et la France en particulier. Il s'était joint au collectif Paris Africa qui comprenait trente chanteurs et chansons.

Son intérêt pour la politique avait commencé durant ses études secondaires. Une passion qui l'accompagne jusqu' à aujourd'hui faisant de lui une figure emblématique de la scène engagée dans la défense les causes justes. Le justicier de la scène continue de rassembler les gens autour de ses idées politiques d'artiste habité par les maux de sa société.

Alpha Blondy dénonce farouchement les travers de la politique dans nos sociétés modernes. Le reggae-man ivoirien se bat pour les causes de l'humanité et qui le préoccupent tant, dans le langage le plus universel qu'est la musique.

