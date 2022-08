Centrafrique: Le Front républicain attend de pied ferme la convocation d'une Assemblée constituante

En Centrafrique, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte, vendredi 19 août et se déroulera jusqu'au 2 septembre. Consacrée officiellement à la loi relative aux Finances, cette session abordera aussi " d'autres textes de lois en souffrance ", comme l'a expliqué, en ouverture, le président de l'Assemblée, Simplice Mathieu Sarandji.

Pourtant, après l'annonce du président Touadéra, le 12 août dernier, sur la tenue prochaine d'un référendum constitutionnel, c'est bien la convocation d'une Assemblée constituante, chargée d'écrire une nouvelle Constitution, qui est sur toutes les lèvres.

Certains voudraient que cette séance aboutisse à la convocation de cette Assemblée. D'autres y sont formellement opposés, comme le Bloc républicain, plateforme de l'opposition politique qui annonce la tenue d'un rassemblement contre une révision constitutionnelle, le samedi 27 août.

" On attend vraiment ça "

Joint par RFI, Héritier Doneng, porte-parole du Front républicain, organisation proche des autorités, attend, quant à lui, cette Assemblée constituante de pied ferme.

" Il faut mettre en place une assemblée constituante, pour nous c'est salutaire, et on attend vraiment ça, on veut que ce soit tenu pendant la session de l'Assemblée nationale qui vient de s'ouvrir ce jour. Nous nous sommes rendus compte que cette Constitution est déjà caduque. Caduque pourquoi? Parce que cette Constitution ne respecte plus nos réalités. Nous voulons une Constitution qui prenne en compte l'aspect politique, économique, social, culturel et environnemental du pays. Segundo, nous avons dit que cette Constitution est discriminatoire. Discriminatoire pourquoi? Parce que cette Constitution interdit à tout citoyen centrafricain âgé de moins de 35 ans d'être président de la République, alors comment va-t-on dire qu'on demande aux jeunes de participer pleinement au processus démocratique du pays et on va interdire à ces jeunes d'être candidats?! Donc, il faut que toutes les couches de la population centrafricaine soient représentées dans cette nouvelle Assemblée constituante ", précise-t-il.

À lire aussi: Centrafrique: Touadéra propose un référendum constitutionnel au nom des "aspirations du peuple"