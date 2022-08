Sénégal: Classes préparatoires aux grandes écoles - Démarrage des cours le 3 octobre prochain à Thiès

Le projet des Classes préparatoires aux grandes écoles (Cpge) avance à grands pas. Selon son Coordonnateur, le Pr Magaye Diop, le démarrage des cours est prévu le 3 octobre prochain au sein de l'École polytechnique de Thiès (Ept). La première promotion comptera 50 étudiants.

À l'image des pays comme la Côte d'Ivoire, la Mauritanie ou le Maroc, le Sénégal aura bientôt ses Classes préparatoires aux grandes écoles (Cpge). Selon le Coordonnateur du projet des Cpge, le Pr Magaye Diop, le démarrage des cours est prévu le 3 octobre prochain au sein de l'École polytechnique de Thiès (Ept) qui héberge le projet. " Nous avions annoncé le démarrage des cours en septembre. Mais nous avons rencontré quelques difficultés dans le recrutement des professeurs agrégés français, surtout en sciences de l'ingénieur. Maintenant, nous avons retenu la date du 3 octobre pour commencer les cours ", a indiqué le Pr Diop jeudi lors d'un entretien. Il souligne que tout sera mis en œuvre pour combler le retard en fin d'année. Le Coordonnateur du projet au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, d'ajouter que maintenant, le corps professoral est au complet. Il affirme que six professeurs locaux ont été recrutés et seront accompagnés aussi par des professeurs agrégés français pendant deux ans.

Magaye Diop a précisé que le projet a fait appel également à un professeur agrégé tunisien qui a fait ses preuves dans les classes préparatoires en Mauritanie. Il rappelle que les classes préparatoires demandent une pluridisciplinarité mais aussi des professeurs généralistes. Des ressources un peu rares dans notre pays. D'où le recours à l'expertise étrangère.

" Pour le démarrage, nous allons utiliser les infrastructures pédagogiques de l'École polytechnique. Des logements et le restaurant sont disponibles. Toutes les commodités sont réunies. Le Président Macky Sall a décidé de construire des locaux propres au projet. Les travaux ont déjà démarré aussi ", a rassuré M. Diop, non sans souligner que des bourses d'excellence seront également octroyées aux étudiants. Le Pr Magaye Diop renseigne qu'il y a un accord entre le Sénégal et la France qui permet à ces professeurs de venir aider notre pays dans le démarrage du projet.

Un effectif de 50 étudiants pour la première promotion

Pr Diop révèle que la première promotion du projet comptera 50 étudiants. " Nous avons décidé de démarrer par les classes préparatoires scientifiques avec deux options : Maths-physiques et Sciences de l'ingénieur (Mpsi) et Physiques-chimie, Sciences de l'ingénieur (Pcsi). Chaque option aura 25 étudiants. Ce qui fera au total 50 pour éviter les effectifs pléthoriques ", fait savoir le Coordonnateur du projet. Il a confié que le choix sur ces deux options n'est pas fortuit. En France, explique-t-il, les écoles d'ingénieurs puisent l'essentiel de leurs cerveaux dans ces deux options. " C'est ce qui nous a motivés pour ces deux options. Les élèves seront préparés pour les grandes écoles pendant deux ans ici au Sénégal. Nous ferons tout pour les maintenir afin qu'ils puissent intégrer nos propres écoles. C'est le souhait même du Président Macky Sall ", soutient le Pr Magaye Diop.

Concernant le recrutement des élèves, il informe que celui-ci se fera sur dossiers de candidature. " La sélection des élèves se fera sur dossier. Le dépôt des dossiers de candidature a démarré le 2 août et sera clôturé le 22 prochain. Après, une commission de sélection va siéger sur la question ", a dit le Coordonnateur du projet. Il précise que ce sont les bacheliers des séries scientifiques ayant obtenu des mentions " Bien " et " Très bien " qui sont concernés. La commission de sélection tiendra également compte du parcours du candidat depuis la classe de Seconde. Aux futurs pensionnaires et aux parents, le Pr Magaye Diop, enseignant-chercheur à l'École supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), se veut rassurant. " Des bourses d'excellence seront également octroyées aux étudiants ", a-t-il indiqué.

Selon le Coordonnateur du projet, dans cinq ans, les filières seront renforcées en y greffant l'informatique et la biologie.