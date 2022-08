Congo-Kinshasa: Léopards - Le sélectionneur Sébastien Desabre à Kinshasa

Le technicien français Sébastien Desabre a foulé le sol kinois afin de prendre ses fonctions de sélectionneur des Léopards de la RDC après sa désignation intervenue quelques jours auparavant.

Le nouveau sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), Sébastien Desabre, est arrivé Kinshasa, le 19 août, dans la soirée en provenance de France où il a résilié son contrat avec la formation de Chamois Niortais, club de L2 française. " Je suis heureux d'être là ", a-t-il déclaré au sortir de l'aéroport. Le jeune technicien français de 46 ans reprend le tablier de l'Argentin Hector Cuper.

Aussi connait-il l'immensité de sa mission à la tête du staff technique nationale. Il vient au chevet d'une équipe des Léopards en plein désamour avec les Congolais après l'élimination au barrage de la coupe du monde Qatar 2022 face au Maroc, et surtout les deux premières journées décevantes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Côte d'Ivoire 2024. La RDC a été battue à domicile par une équipe du Gabon arrivée le même jour du match presque en catastrophe, avant d'aller courber l'échine à Khartoum face au Soudan.

" En RDC, je ne suis pas le bienvenu pour le moment, car après l'échec face au Maroc, les sportifs congolais ont en majorité tourné le dos à la sélection. Mais je peux vous assurer que dans un an, tout sera remis en ordre et ils vont à nouveau sourire ", a-t-il dit. Et de poursuivre : " Ce n'est pas pour rien que j'ai rompu le contrat qui me liait au Chamois Niortais, j'ai toujours souhaité entraîner la RDC. C'est pourquoi même en étant sous contrat avec le club français, j'avais décidé de tenter ma chance lorsque la Fécofa a lancé l'appel à la candidature au poste que j'occupe aujourd'hui ."

Le nouveau sélectionneur va s'installer à Kinshasa, a-t-on indiqué. Il devra rebâtir l'équipe dans un premier temps, la rendre compétitive dans le but de la qualifier à la CAN 2024 et, plus tard, la qualifier à la Coupe monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.