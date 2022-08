Afrique de l'Est: Entrée des troupes de l'EAC en RDC - Le Miss fustige une surmilitarisation inutile et désordonnée dans la région

Le Mouvement des indignés profite de cette occasion pour déplorer, une fois de plus, l'insuccès de la diplomatie congolaise, sermone les autorités congolaises et les appelle à privilégier l'option militaire défensive et offensive pour le rétablissement d'une paix durable dans la région.

Le Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (Miss/RDC) a manifesté son profond regret face à l'acceptation, par les autorités congolaises, de l'entrée réfutée des troupes de l'East african Community (EAC), dont le contingent de l'armée burundaise depuis le 15 août sur le territoire congolais, spécifiquement au Sud-Kivu. Cet acte relève, selon ce mouvement citoyen, d'une sur-militarisation inutile et désordonnée dans la région pour des velléités expansionnistes, de pillage et d'exploitation illicite des richesses minières du pays. " Ces démarches contre-productives entament dangereusement la paix et la sécurité sur le territoire national congolais, d'autant plus que de ces forces dites de l'EAC font partie nos bourreaux bien connus, le Rwanda et l'Ouganda ", a souligné ce mouvement dans une réaction signée le 19 août 2022 par sa coordonnatrice, Nicole Kavira.

Pour le Miss/RDC, à l'instar d'autres forces sur place depuis des décennies telles la Monusco, le RDF, l'UPDF et d'autres mutualisation ou état de siège qui ont montré leurs limites pour éradiquer les multiples groupes armés étrangers et nationaux, " cette énième entrée des troupes bourreaux ne vient que pour mettre du feu sur l'huile si bien l'affliction du peuple congolais risque de durer encore plus longtemps ". Et de faire remarquer que cette situation décriée coïncide, malheureusement, avec le moment où la population, fatiguée, exige le départ immédiat de la Mission onusienne en RDC et de toutes les autres forces afin que les dirigeants congolais s'occupent à renforcer, motiver et équiper l'armée nationale nettoyée ainsi que ses services de sécurité, considéré comme seule gage pour la solution durable pour l'imposition de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC.

L'insuccès de la diplomatie

Le Mouvement des indignés profite de cette occasion pour déplorer, une fois de plus, l'insuccès de la diplomatie congolaise, " qui accentue l'humiliation de toute une nation dès lors qu'aucune condamnation de nos agresseurs, plus particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, n'est prononcée même par la plus petite instance de décision dans le monde ". Ce mouvement recommande, par conséquent, aux autorités congolaises de " cesser avec cette diplomatie tentaculaire, d'hypocrisie et de flatterie qui ne fait que ridiculiser la RDC " ; de stopper cette surmilitarisation de la région dont visiblement les forces qui les composent (dont nos bourreaux) qui ont d'autres visées complotistes que sécuritaires ; et d'ordonner et accélérer le départ de la Monusco et le retrait des autres forces bourreaux. Le Miss/RDC appelle également les autorités du pays à privilégier l'option militaire défensive et offensive pour le rétablissement d'une paix durable dans la région et le respect de l'intégrité et la souveraineté du pays ; de procéder à la purge au sein de l'armée, sa réforme profonde et son équipement ainsi que les services de sécurité.

Aux instances régionales, continentales et internationales, ce mouvement demande de condamner sans ambages les pays agresseurs de la RDC, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Alors qu'à la population, le Miss/RDC dit attendre de s'approprier les mécanismes de sécurisation populaire pour soutenir les forces armées et de sécurité.