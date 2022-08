Congo-Kinshasa: Migration - 7264 demandes de visa court séjour pour la Belgique introduites en RDC en 2021

Dans un rapport publié récemment sur ses activités en 2021, la direction générale de l'Office des étrangers (OE) de Belgique indique que les Congolais ont introduit 7264 demandes de visa court séjour pour la Belgique en 2021, tandis que ce chiffre était de 6613 en 2020 et de 26646 en 2019.

En 2019, la République démocratique du Congo (RDC) se classait à la troisième position des pays avec le plus grand nombre de demandeurs de visa derrière la Chine avec 42402 demandeurs et l'Inde avec 31157. En 2020, la RDC s'est classée en tête des pays demandeurs de visa, devant l'Inde (6212 demandes) et les Philippines (3978). En 2021, la RDC se classe à la deuxième position derrière l'Inde (7426) et devant les Philippines (4630).

Pour l'OE, le nombre de demandes de visa court séjour a ainsi sensiblement baissé. Les conséquences de la crise sanitaire sur les déplacements internationaux, explique l'institution, sont ainsi visibles pour la seconde année consécutive, même si on constate un frémissement depuis le mois de septembre 2021, probablement lié aux assouplissements consentis en faveur des voyageurs présentant un schéma vaccinal complet.

Dans son rapport, l'OE définit un court séjour comme un séjour dont la durée maximale ne peut pas dépasser 90 jours sur toute période de 180 jours. Il s'agit, entre autres, d'une visite familiale ou amicale, d'un séjour touristique ou d'un voyage à caractère professionnel, commercial, sportif, culturel ou humanitaire. A cet effet, le rapport indique que les ambassades et consulats de Belgique sont autorisés à délivrer le visa quand le demandeur établit, avec de la documentation, qu'il respecte les conditions d'entrée dans l'espace Schengen. Pendant une année normale, les postes traitent environ 80 % des demandes de visa pour un court séjour (demande et délivrance du visa). Par contre, indique le rapport, la décision de refuser un visa est toujours prise et motivée par l'OE. Les critères d'examen d'une demande de visa et les motifs pour lesquels un visa peut être refusé sont fixés dans le code communautaire des visas.

Les ambassades de Belgique et consulats consultent l'OE quand le dossier présenté ne permet pas la délivrance du visa, c'est-à-dire quand la demande ne répond pas à une ou plusieurs conditions d'entrée dans l'espace Schengen, ou quand l'ambassade ou le consulat a un doute sur l'un ou l'autre élément du dossier et estime qu'un examen approfondi de la demande est nécessaire. Les postes diplomatiques consultent également l'OE quand le demandeur est signalé (risque sécuritaire). La décision de refuser un visa, explique-t-on, est toujours prise par l'OE, raison pour laquelle le nombre de décisions de refus prises par l'OE est supérieur au nombre de décisions d'accord.

Plus de la moitié des visas accordés

En 2021, sur les 7264 demandes congolaises introduites dans un poste diplomatique belge , 4505 demandes de visas ont obtenu une réponse positive, tandis que 1497 demandes ont essuyé un refus, soit 20,60% des demandes. Le nombre de décisions prises par l'office des étrangers concerne 390 demandes de visas par des Congolais. L'OE a donné son accord pour 260 visas, il a décidé de refuser 1403 demandes en provenance de la RDC, tandis que 49 demandes sont restées sans objet.

En 2020, 4179 visas ont été accordés à des demandeurs congolais, tandis que 3591 demandes ont essuyé un refus, soit 46,22%. En 2019, sur les 26646 demandes de visa en provenance des Congolais, 18599 visas ont été accordés et 5996 ont été refusés, soit 24,38 %. Pour ce qui est des demandes de visa long séjour pour les étudiants en 2021, les demandes en provenance de la RDC s'élevaient à 586. En outre, 41 demandes de visa humanitaire en provenance de la RDC ont été refusées.

Par ailleurs, avec 174 personnes naturalisées belges en 2021, les Congolais se classent dans le top 5 des nationalités pour les personnes naturalisées, en occupant la deuxième place, derrière le Maroc (332 personnes) et devant l'Arménie (158), le Kosovo (130) et la Guinée (127). En 2020, la RDC figurait à la cinquième place de cette catégorie, avec 232 personnes naturalisées belges, derrière le Maroc (234), le Kosovo (260), la Serbie (286) et l'Arménie (500).