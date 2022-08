Congo-Brazzaville: Culture et tradition - Trois représentantes des agences de l'ONU flattées par la richesse du musée du bassin du Congo

La représentante de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) au Congo, Fatoumata Barry Marega, et ses collègues de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), Yannick Rasoa Rimanana, ainsi que la représentante adjointe du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Seynabou Diaw Ba, ont visité, le 19 août, le Musée galerie du bassin du Congo. Elles se sont dit émerveillées par la qualité et la richesse des objets d'art.

Accompagnées de la directrice de la structure, Lydie Pongault, conseillère du chef de l'Etat, cheffe de département de la Culture, des Arts et du Tourisme, les trois représentantes des agences du système des Nations unies au Congo ont visité, compartiment par compartiment, les milliers objets d'art qui y sont exposés. Il s'agit, entre autres, des masques, statues, lances et couteaux, monnaies et tissus, dessins et tableaux, produits par des célèbres artistes et peintres de la sous-région. Un immense patrimoine culturel, dont les œuvres sont produites par des artistes de renommée mondiale, originaires des pays du bassin du Congo. Celles-ci retracent la vie, la culture et toutes les valeurs culturelles et ancestrales du peuple africain.

A l'issue de la visite, chacune de ces personnalités, bien édifiées par le guide et conservateur, Djoson, a exprimé la joie d'avoir contemplé le musée galerie du Bassin du Congo.

" Je suis très émue d'avoir contemplé le musée galerie du bassin du Congo. Cette visite est pour moi un bain d'école qui m'a permis de traverser culturellement le Congo du nord au sud, et de l'est à l'ouest mais aussi toute la culture des pays du bassin du Congo. Je suis impressionnée par le travail qui a été fait ici pour promouvoir la richesse culturelle du Congo, pour laquelle nous devons continuer à valoriser et à conserver ", a indiqué la représentante de l'Unesco au Congo, Fatoumata Barry Marega.

La représentante résidente adjointe du Pnud au Congo, pour sa part, exhorte les étrangers établis ou en visite au Congo à visiter le musée du bassin du Congo, afin que ceux-ci puissent découvrir comme elle, la richesse culturelle qui y est.

" Je trouve merveilleuse le musée du bassin du Congo qui nous montre la richesse de la culture congolaise et d'Afrique centrale. Des pièces et objets d'art qui y sont exposés et montrent, par exemple, la richesse de la culture téké ou l'importance d'un roi. Je demande à tout étranger établi au Congo de visiter la galerie du bassin du Congo, cet espace culturel ", a déclaré Seynabou Diaw Ba.

La richesse culturelle du musée du Bassin du Congo a été également appréciée par la représentante de la FAO au Congo.

" Ce que j'ai vu ici dans le musée galerie du bassin du Congo est quelque chose de précieux et d'impressionnant. Cela m'a même permis de découvrir mes origines ", a affirmé Yannick Rasoa Rimanana.

Notons que le Musée Galerie du Bassin du Congo a été fondé en 2008 par le quotidien Les Dépêches de Brazzaville. C'est un espace de création et d'expression culturelle et artistique ouvert au monde.