Congo-Brazzaville: Développement rural - Richard Bilaka et Johann Kabasonga nommés à la tête de l'ONHR et l'OVDA

Chacun de ces deux chargés de missions est assisté, dans ses tâches à la tête de ces nouveaux établissements publics à caractère technique placés sous la tutelle du ministère du Développement rural, par deux adjoints chargés respectivement des questions techniques ainsi que des questions administratives et financières.

Le ministre d'État, ministre du Développement rural, François Rubota Masumbuko, vient de signer le tout premier arrêté portant nomination des cadres et agents de l'Office national d'hydraulique rurale (ONHR) et de l'Office des voies de desserte agricole (OVDA). Selon cette décision, Richard Bilaka Tantik est désigné chargé de missions de l'ONHR alors que Johann Kabasonga Kabamba assure désormais le même poste au sein de l'OVDA.

Ces deux responsables sont assistés, chacun, par deux adjoints. Pour l'ONHR, Alfred Mutobesha Biruka est chargé des questions techniques alors que Mme Élisabeth Mutanda Kasambelu est chargée des questions administratives et financières. A l'OVDA, les deux adjoints sont Yannick Asifiwe Zihidula et Olivier Dinanga Mulumba, chargés respectivement des questions techniques ainsi que des questions administratives et financières.

L'ONHR et l'OVDA, note-t-on, sont deux nouveaux établissements publics à caractère technique. Ils ont été créés le 1er avril 2020 par décrets du Premier ministre et sont placés sous la tutelle du ministère du Développement rural. Ces deux offices sont issus de la transformation de deux directions techniques qui existaient au sein de l'administration du Secrétariat général de ce ministère. Il s'agit de l'ex-Service national d'hydraulique rurale (SNHR), devenu ONHR, et de l'ex-Direction des voies de desserte agricole (DVDA), devenue OVDA.

L'ONHR et l'OVDA, en tant qu'offices, jouissent d'une autonomie financière et de gestion. Leurs frais de fonctionnement sont constitués de 5% de leurs budgets annuels et prélevés au prorata de toutes les ressources collectées. Leurs ressources financières de l'ONHR et l'OVDA sont constituées de la dotation initiale de l'État ; de la dotation du budget annuel allouée par l'État ; des subventions, dons, legs, avances et autres libéralités ; des recettes sur prestations réalisées auprès des tiers ; ainsi que des contributions des bailleurs de fonds.

L'OVDA bénéficie spécialement de la quotité du Fonds national d'entretien routiers. Cet office a pour mission, entre autres, de construire, réhabiliter et entretenir les routes d'intérêt local ; d'aménager et entretenir les cours d'eau d'intérêt local (de 3e et 4e catégories) destinés à assurer les échanges entre les centres de production agricole et les centres de consommation. Tandis que l'ONHR a pour mission, entre autres, de desservir de l'eau potable en milieu rural, à travers notamment des forages et puits d'eau, la construction et réhabilitation des sources aménagées mais aussi le traitement des eaux de surface à petite échelle.