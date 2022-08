Congo-Brazzaville: Covid-19 - Caritas Congo lance la vaccination dans les structures de l'Eglise catholique

Convaincu que la vaccination demeure la solution par excellence pour freiner l'évolution de la covid-19 à travers la RDC, précisément dans la ville de Kinshasa, Caritas Congo et le Bureau diocésain des œuvres médicales de Kinshasa ( BDOM), en collaboration avec la Division provinciale de la santé, avec l'appui du gouvernement, ont lancé au centre Lindonge le projet de communication et vaccination contre la covid-19.

Les activités, précise t-on, vont se dérouler dans les structures de l'Eglise catholique à travers tout l'archidiocèse de Kinshasa, à savoir les établissements de soins, les centres de santé, les paroisses, les universités, les écoles ainsi que le CEVB. Pour faciliter la vaccination, des sites fixes seront installés dans cinquante et un centres de santé et hospitaliers du réseau BDOM/ Kinshasa où le Programme élargi de la vaccination (PEV) a déjà rendu disponibles tous les types de vaccins contre la covid-19 approuvé au niveau international . La vaccination concerne les personnes âgées de dix-huit ans et plus non encore vacciner et ceux qui ont déjà reçu la première dose lors de la première phase.

A en croire le secrétaire exécutif de la Caritas Congo Boniface Nakwagelewi Ata Deagbo, ce projet a pour objectif de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité liées à la covid-19 et renforcer la résilience du système de santé face aux épidémies, afin d'atteindre en six mois un demi-millions des personnes supplémentaires vaccinées dans la ville province de Kinshasa.

Pour ce faire, Caritas va agir selon les axes. Primo elle va, intensifier la sensibilisation de la population de la ville de Kinshasa en s'appuyant sur les structures du réseau Caritas en mettant en place les activités de communication sociale de proximité ; secundo, elle va contribuer à améliorer l'offre de vaccination au niveau des sites de vaccination en stratégie fixe et avancée. Caritas Congo reste convaincu qu'il est nécessaire de mettre à la disposition de la population toute les informations nécessaires sur la covid-19 afin d'éviter des situations urgentes. Pour sa part , l'abbé Aloïs Kakonde , directeur du centre pastorale Lindonge, qui a représenté le cardinal Fridolin Ambongo, a félicité Caritas Congo, organe technique de la Cénco pour son implication en vue d'appuyer le gouvernement à intensifier la communication en faveur la vaccination contre la covid-19 de façon à améliorer l'adhésion de la communauté.

Par ailleurs, le coordonnateur technique national de la vaccination contre la covid-19, le Pr Sele Manianga, a salué le partenariat entre l'Eglise catholique et le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention qui permettra un accès à plus de seize millions d'habitants de plus de 18 ans au vaccin contre la covid-19 d'ici décembre 2022. Il sied de noter que c'est à l'issue des assises de la consultation nationale sur la vaccination contre la covid-19 tenue à Kinshasa en septembre 2021 que Caritas Congo a sollicité et obtenu un financement de la Banque mondiale à travers l'UG-PDSS destiné aux confessions religieuses pour accompagner le PEV dans l'accélération de la vaccination.