Congo-Brazzaville: Football / Transfert - Séparation à l'amiable entre Mulumbu et Lupopo

Le milieu récupérateur et ancien capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), Youssouf Mulumbu (35 ans), n'est plus joueur du FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi.

Son contrat n'a duré qu'une saison. Après des négociations, les parties n'ont pas trouvé un terrain d'entente pour un renouvellement du contrat. Youssouf Mulumbu et le club dirigé par Jacques Kyabula se sont accordés pour une séparation à l'amiable.

Formé au Paris-Saint-Germain en France, Mulumbu a joué à Amiens en Ligue 2 Française, avant d'évoluer pendant plus de dix ans en Grande-Bretagne (West Bromwich Albion et Norwich City en Premier League ; Karnock et Celtic de Glasgow en Ecosse). En 2021, il a relevé le défi de quitter l'Europe pour jouer en Afrique et préciser au sein du FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi. Et les dirigeants du club jaune et bleu voyaient en lui le futur manager du club si le joueur voulait arrêter sa carrière. Mais visiblement les violons ne se sont pas accordés.

Il faut souligner que pour sa première fois en RDC, le joueur a été interloqué par l'arrêt pendant plus de deux mois du championnat national de football faute de transport aérien devant assuré le déplacement des équipes dans l'arrière-pays pour disputer des matchs. Parti de Lupopo, la destination de Mulumbu n'est pas encore connue, l'on ne sait dire s'il va poursuivre sa carrière ou ranger ses crampons.