Congo-Brazzaville: Visite du président de la CAF - Patrice Motsepe croit au football congolais

" Je suis là pour manifester mon soutien au football congolais qui est dirigé par mon frère, Jean Guy Blaise Mayolas, et lui s'assurer qu'ensemble nous allons investir dans le football des jeunes et des dames ", a déclaré Patrice Motsepe, le 18 août, au terme d'une séance travail que le président de la Confédération africaine de football (CAF) a eue avec le comité exécutif de la Fédération congolaise de football.

Le président de la CAF a quitté le Congo très confiant quant au processus électoral devant déboucher, le 2 septembre, sur les élections de nouveaux membres du Comité exécutif de la Fécofoot qui, selon lui, se passeront en conformité avec les statuts reconnus par la CAF et la Fédération internationale de football association (FIFA).

Patrice Motsepe a assuré que la CAF sera représentée par son 4e vice-président, Seydou Mbombo Njoya, de nationalité camerounaise, tout en témoignant son soutien au nouveau bureau qui sortira des urnes. " Nous sommes prêts à travailler ensemble avec le bureau qui gagnera les élections le 2 septembre. Le 4e vice-président de la CAF, le Camerounais Seydou est le délégué de la CAF pour ces élections. Il va les superviser et me rendra compte. Je souhaite plein succès à l'équipe qui sera élue, conformément aux statuts validés par la Confédération africaine et la Fifa. Je leur souhaite tout le meilleur ", a-t-il fait savoir.

Lors de sa visite au Congo, le président de la CAF s'est entretenu avec les autorités congolaises, notamment le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dont il salue la vision pour le football congolais. " Au cours de l'entretien que j'ai eu avec le chef de l'Etat, il m'a rappelé 1972 quand le Congo était champion d'Afrique. C'est à dire la meilleure équipe en Afrique. Cela témoigne de l'engagement et l'amour que le président Sassou a pour le football. Je suis très confiant de notre vision commune de reconstruire le football congolais, en faisant de sorte que ce pays soit parmi les meilleurs en Afrique. Nous voulons revoir le Congo à la phase finale de la CAN et participer régulièrement comme les 54 autres associations membres ", a indiqué le président de la CAF.

Patrice Motsepe entend collaborer avec la Fécofoot pour appuyer la vision du chef de l'Etat en matière de football. Le Congo, a-t-il reconnu, regorge de nouveaux talents. La collaboration consiste donc à créér les conditions pour que le pays retrouve la place qui était la sienne sur l'échiquier continental et pourquoi pas revivre l'épopée de 1972. Cela a un prix. " Nous avons voulu nous assurer du bon fonctionnement des clubs et souhaitons que le secteur privé puisse soutenir le football congolais, l'équipe nationale et les clubs, sans oublier d'appuyer les jeunes. Le Congo peut gagner la CAN. Nous allons au Qatar pour la Coupe du monde. Peut être dans les années à venir, le Congo peut jouer la Coupe du monde parce qu'il a le talent ".

Avant la réunion avec la Fécofoot, le président de la CAF s'est entretenu avec le ministre des Sports, Hugues Ngouélondélé.