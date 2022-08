Angola: Elections 2022 - Le pays peut être autosuffisant en matière de production d'énergie

Luanda — Le leader du MPLA, João Lourenço, a déclaré samedi que le pays pouvait devenir autosuffisant dans la production et l'exportation d'électricité.

João Lourenço s'exprimait lors d'un rassemblement à Camama, Luanda, dans le cadre de la campagne pour les élections générales de mercredi prochain.

Il a souligné que le pays produit beaucoup d'énergie dans le bas kwanza, dans le barrage hydroélectrique de Capanda, Laúca, Cambabe et Caculo Cabaça, qui est en cours.

Il a rappelé les parcs photovoltaïques de Biópio et Baia Farta, à Benguela, espérant le prochain à Caraulo, à Namibe, promettant d'en construire beaucoup d'autres dans les provinces du sud et de l'est de l'Angola.

Le candidat du MPLA a réaffirmé son engagement envers la production d'énergie propre dans le but de protéger l'environnement tout en réduisant les coûts de carburant.

Il a informé que l'interconnexion des systèmes nord et centre avait été réalisée, et bientôt elle s'étendra au sud et à l'est, ainsi qu'il promet, dans un second mandat, d'apporter de l'énergie à la province de Cabinda.

Sur un total de 14,399 millions d'électeurs attendus aux urnes, 22 560 sont issus de la diaspora, répartis dans 25 villes de 12 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Sud, notamment au Brésil.