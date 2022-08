Angola: Elections 2022 - João Lourenço loue les réformes économiques

Luanda — Le leader du MPLA, João Lourenço, a déclaré ce samedi que les réformes économiques introduites au cours de son mandat avaient stimulé les entreprises privées et l'économie.

Lors d'un rassemblement organisé à Camama, dans la ville de Luanda, dans le cadre de la campagne pour les élections législatives du 24 août, il a souligné que les réformes permettaient la privatisation des biens publics et le renforcement du secteur privé.

Il a mentionné qu'elles garantissent la sécurité des investisseurs privés et la facilité pour les étrangers de rapatrier les dividendes, puisque les réserves internationales nettes ont une tendance à la hausse.

Pour João Lourenço, qui este n compétition pour un second mandat, le monde des affaires privé est devenu un partenaire de l'État dans la production de biens et de services et dans la garantie d'emplois pour les jeunes.

Il a promis de débloquer davantage de ressources et de crédits pour différents secteurs de l'économie, tels que l'agriculture, la pêche et l'industrie, en vue de renforcer la communauté nationale des affaires.

Le leader du MPLA a assuré des investissements dans les routes et dans la production d'énergie et d'eau pour faciliter l'activité des citoyens et des entreprises.

La campagne électorale a commencé le 24 juillet et se termine le 22 de ce mois, le 23 août étant consacré à la réflexion sur les programmes de gouvernance présentés par les huit candidats, notamment MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA et P-NJANGO et CASA-CE.

Sur un total de 14 millions 399 mille électeurs attendus aux urnes, 22 mille 560 vivent à l'étranger, répartis dans 25 villes de 12 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique.