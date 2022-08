Algérie: Feux de forêt dans l'Est du pays - Des caravanes de solidarité s'ébranlent de Constantine, Batna et Khenchela

Constantine — Des caravanes de solidarité se sont ébranlées samedi des wilayas de Constantine, Batna et Khenchela pour venir en aide aux sinistrés des incendies de forêt enregistrés dans plusieurs wilayas de l'Est du pays.

A Constantine, le secrétaire général de la wilaya, Saïd Akhrouf, a présidé le départ d'une première caravane de solidarité au profit des sinistrés des feux de forêt de la wilaya frontalière d'El-Tarf.

Dans une déclaration à la presse, il a indiqué que cette caravane de 14 camions est chargée de tonnes de denrées alimentaires, de bouteilles d'eau, de couches pour adultes et enfants, de couvertures, de matelas et de médicaments contre les brûlures représentant des dons de plusieurs opérateurs économiques de la wilaya.

M. Akhrouf a ajouté que cette caravane est accompagnée d'équipes médicales, de psychologues et d'assistants sociaux, signalant que la participation des associations caritatives débutera dès demain dimanche.

Le directeur de wilaya de l'action sociale et de la solidarité, Mourad Siad, a souligné, de son côté, qu'une cellule spéciale a été constituée pour apporter le soutien psychologique aux familles sinistrées.

Du siège de la wilaya de Batna, une caravane composée de 18 camions chargés de produits alimentaires, d'eau minérale, de couvertures et de vêtements s'est dirigée vers plusieurs wilayas de l'Est du pays afin d'y apporter aide et assistance aux sinistrés des feux de forêt.

Le wali de Batna, Toufik Mezhoud, a déclaré, lors de la cérémonie de départ de la caravane, que cette initiative de solidarité de la population de la wilaya de Batna avec les sinistrés des feux de forêt de l'Est du pays, notamment de la wilaya d'El-Tarf, traduit les valeurs de solidarité entre Algériens, assurant que l'opération se poursuivra avec l'envoi demain, dimanche, d'un autre chargement d'aides humanitaires.

Le wali de Khenchela, Youcef Mehiout, a donné, pour sa part, au siège de la wilaya le signal de départ d'une caravane de solidarité avec les sinistrés, transportant des denrées de large consommation, des médicaments et des détergents.

Il a adressé, à cette occasion, ses remerciements aux organisations et associations sociales et caritatives qui ont répondu à l'appel travaillant jour et nuit pour contribuer à cette action de solidarité avec les victimes des feux de forêt des wilayas d'El-Tarf et de Souk Ahras.

Le wali a également relevé que les présidents des APC et les chefs de daïras ont été au rendez-vous et ont coordonné avec la direction de l'action sociale et de la solidarité, le week-end dernier, pour fournir denrées, eau minérale et divers autres produits de base, le tout chargé sur huit semi-remorques et deux camions.

De son côté, le président de l'Union de wilaya de promotion du développement et de l'action associative dans le cadre de la démocratie participative, Malek Hemmam, a indiqué que son organisation a coordonné avec l'APC de Khenchela et le syndicat des pharmaciens pour collecter plusieurs dizaines de quintaux de produits alimentaires et de médicaments au profit des sinistrés.

Les services de la wilaya de Khenchela avaient installé jeudi passé une cellule de coordination des opérations de solidarité et d'organisation des aides dirigées vers les wilayas d'El-Tarf et de Souk Ahras.