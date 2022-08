Algérie: Décès du SG de la Présidence de la République - Le Président Tebboune présente ses condoléances à la famille du défunt

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du secrétaire général de la Présidence de la République, Mohamed El-Amine Messaid, décédé samedi à l'âge de 70 ans, dans lequel il a salué les qualités du défunt qui comptait parmi "ces hommes compétents, dignes de confiance et nationalistes engagés et attachés au travail bien fait".

"Allah est grand, +Et fais la bonne annonce aux endurants, ceux qui disent, quand un malheur les atteint : certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, ceux-là sont les biens guidés+", lit-on dans le message de condoléances du Président de la République.

"C'est avec une immense tristesse mais avec un cœur résigné devant la volonté d'Allah que j'ai appris le décès de Mohamed El-Amine Messaid, qui a lutté stoïquement contre la maladie, continuant à s'acquitter de ses missions en silence, lui qui comptait parmi ces hommes compétents, dignes de confiance et nationalistes engagés et attachés au travail bien fait et doués des qualités des cadres de l'Etat. Les missions et responsabilités qu'il a pleinement assumées lui ont valu respect et considération et tous ceux qui l'ont côtoyé lui reconnaissaient les qualités d'un responsable chevronné imprégné de la culture des cadres de l'Etat", a écrit le Président Tebboune dans son message.

"En faisant nos adieux au défunt, je partage votre immense peine en cette douloureuse épreuve, et vous présente mes sincères condoléances, vous assurant de ma sympathie, et priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de vous prêter patience et réconfort et de vous donner la force de surmonter cette épreuve". +Nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons+.+O toi âme apaisée retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans Mon paradis+", a conclu le président de la République son message